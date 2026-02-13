יום שישי, 13.02.2026 שעה 19:17
המשחק בין אירלנד לישראל יהיה במגרש נייטרלי?

דיווח באירלנד: עקב חשש ביטחוני ואפשרות להפגנות, בהתאחדות האירית קיימו שיחות עם המשטרה ופועלים כדי להזיז את המשחק למדינה נייטרלית. כל הפרטים

אוהדי אירלנד (רויטרס)
לפי דיווח ב-irish examiner, משחק הבית של נבחרת אירלנד מול ישראל בליגת האומות, שאמור להתקיים ב-4 באוקטובר, צפוי לעבור למגרש נייטרלי מחוץ לאירלנד בשל חששות ביטחוניים. על פי הפרסום, מאז ההגרלה שנערכה ביום חמישי בבריסל, בה שובצו השתיים לבית B3 לצד אוסטריה וקוסובו, התקיימו שיחות בלתי רשמיות בין ההתאחדות האירית לכדורגל לבין משטרת אירלנד.

חשש מהפגנות והשלכות ביטחוניות

בכתבה נטען כי קיים חשש כבד מהפגנות וממחאות אם המשחק ייערך על אדמת אירלנד, כאשר המתיחות הציבורית סביב ישראל והזדהות רחבה עם הפלסטינים משפיעות על האווירה במדינה. תקדים לכך נקבע כבר ב-2024, כאשר בלגיה כזכור החליטה כי "בלתי אפשרי לארגן משחק בסיכון גבוה כזה" והעבירה את המשחק למגרש נייטרלי בהונגריה, שם אף נערך המשחק ללא קהל. לפי הדיווח, ייתכן כי גם האיריים ילכו באותו כיוון, ואף יקיימו את שני המשחקים בין הנבחרות בהונגריה בהפרש של שבוע.

חבר הפרלמנט פאדרהיג אוסאליבן ציין כי ההחלטה הסופית לא תהיה מקצועית אלא ביטחונית, והדגיש כי "קולו של מפכ"ל המשטרה יהיה חשוב מאוד". לדבריו, "יכולות להיות השלכות ביטחוניות עצומות, וייתכן שיהיו מחוץ לאצטדיון לא פחות מפגינים מאשר אוהדים בפנים". גם ראש ממשלת אירלנד מיכאל מרטין אמר כי גורמי הביטחון יבחנו את תנאי הבטיחות לקראת המפגש, והבהיר כי ההתאחדות פעלה נכון כשהחליטה לעת עתה לקיים את המשחקים.

רן בן שמעון: "נתמודד עם כל מה שבא עלינו"

במקביל, בארגון העובדים SIPTU, המייצג עובדים בהתאחדות האירית, הביעו דאגה חמורה מהשלכות בטיחותיות ופוליטיות של קיום המשחק, וקראו לשקול מחדש את ההשתתפות. הארגון טען כי מדובר בסוגיה מוסרית וביטחונית כאחד, ואף הזכיר תקדימים היסטוריים כמו החרם הספורטיבי על דרום אפריקה והאירועים האלימים סביב משחק רוגבי בדבלין ב-1970. נכון לעכשיו, הכוונה הרשמית של ההתאחדות האירית היא לקיים את שני המשחקים, אך מסתמן כי לפחות משחק הבית ייערך מחוץ לגבולות המדינה.

