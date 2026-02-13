יום שישי, 13.02.2026 שעה 19:11
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2039-2822הפועל חיפה12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

בפלייאוף משוגע: הפועל יכולה לחלום על אליפות

פודקאסט האדומים סיכם 1:3 נגד הפועל י-ם: הקבוצה יכולה לחשוב בגדול, טוריאל חזר לסורו, מחמאות לצ'יקו ולויזו והשדים שהדרבי שחרר במועדון. האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

אחרי ארבעה ניצחונות רצופים הפועל ת"א ממשיכה לנצח כל דבר שזז והפעם החבורה של אליניב ברדה גברה ללא קושי ביום שישי בצהריים מול 23,000 צופים 1:3 על הפועל ירושלים וצימקה את הפער מהמקום הראשון ל-7 נקודות בלבד. שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה, האדומים יכולים וצריכים להיות חלק מהקרב על האליפות.

איציק כלפי ועמית לוינטל בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת"א בערוץ הפודקאסטים של ONE: על הפורמה האדירה של הפועל ת"א שלא עוצרת, הכוכב הגדול סתיו טוריאל שחוזר לסורו, האימפקט המטורף מהשחקנים הזרים, החשיבות של לויזו והאם אפשר לחלום על אליפות?

עוד בפרק: הדרבי ששחרר שדים שגורמים להפועל ת"א להיות שלווה וזה מתבטא על הדשא ומחוצה לו, הפרגון לצ'יקו בהיעדר מאיימבו, האם בואטנג צריך לפתוח המשחק הבא וההכנות לקראת משחק החוץ בדוחא מול סכנין, שנראית חסרת כל כיוון לאחר האירועים האחרונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
