בפלייאוף משוגע: הפועל יכולה לחלום על אליפות

אחרי ארבעה ניצחונות רצופים הפועל ת"א ממשיכה לנצח כל דבר שזז והפעם החבורה של אליניב ברדה גברה ללא קושי ביום שישי בצהריים מול 23,000 צופים 1:3 על הפועל ירושלים וצימקה את הפער מהמקום הראשון ל-7 נקודות בלבד. שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה, האדומים יכולים וצריכים להיות חלק מהקרב על האליפות.

איציק כלפי ועמית לוינטל בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת"א בערוץ הפודקאסטים של ONE: על הפורמה האדירה של הפועל ת"א שלא עוצרת, הכוכב הגדול סתיו טוריאל שחוזר לסורו, האימפקט המטורף מהשחקנים הזרים, החשיבות של לויזו והאם אפשר לחלום על אליפות?

עוד בפרק: הדרבי ששחרר שדים שגורמים להפועל ת"א להיות שלווה וזה מתבטא על הדשא ומחוצה לו, הפרגון לצ'יקו בהיעדר מאיימבו, האם בואטנג צריך לפתוח המשחק הבא וההכנות לקראת משחק החוץ בדוחא מול סכנין, שנראית חסרת כל כיוון לאחר האירועים האחרונים.