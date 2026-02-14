איציק כלפי
|
14/02/2026 19:30
אילון אלמוג אורב לאור בלוריאן (ראובן שוורץ)
בשנה שעברה הפועל באר שבע הייתה במאבק האליפות לאורך כל הדרך, אבל לבסוף זה חמק לה מבין האצבעות והפעם היא לא רוצה שזה יקרה שוב. המוליכה רוצה לאסוף שלוש נקודות נוספות בדרך למטרה כשהיא מתארחת בשעה זו באצטדיון הי”א אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל.
חניכיו של רן קוז’וק במומנטום אדיר, כשלא רק שהם עם שלושה ניצחונות ברציפות, אבל מעל הכל הם חגגו בגדול עם 1:2 חשוב מאין כמותו על בית”ר ירושלים במחזור הקודם במשחק העונה. כעת, הקבוצה מבירת הנגב לא רוצה להוריד רגל מהגז, כשיש לה צ’אנס לעלות את הפער לפחות זמנית לשבע נק’.
מהצד השני, האשדודים היו בתקופה נוראית, כשלא ניצחו 12 משחקים ברציפות, אבל זה נגמר במחזור הקודם אחרי 0:2, שהיה כמו אוויר לנשימה על הפועל חיפה. החבורה מעיר הנמל עם 23 נקודות והתחתית לא רחוקה בכלל, כשנקודות דווקא בטרנר יתנו בוסט אדיר להמשך.
אמנם חיים סילבס כבר לא המאמן, אבל באשדוד יכולים לקחת השראה מהמשחק הקודם בין הצדדים, כשדווקא בטרנר זה נגמר ב-2:2 דרמטי במיוחד. קינגס קאנגווה כבש ראשון, כרים קימבידי השווה ויוג’ין אנסה כבר חשב שהוא נותן ניצחון עם גול בדקה ה-93, אבל הלדר לופס סחט תיקו כעבור שתי דקות.
מחצית שניה
-
'61
- עוד בעיטה נהדרת מרחוק של קאנגווה, שהפעם ניסה לסובב, עוד הצלה טובה של נימצ’יסקי שמתח את הגוף
-
'59
- ב”ש רוצה את השלישי. דן ביטון נכנס לאמצע ושלח בעיטה נהדרת, נימצ’יסקי הדף ואמיר גנאח הגיע לריבאונד, אך השוער שוב היה במקום
-
'55
- שער! הפועל באר שבע עלתה ל-1:2: וואו! איזה גול של קינגס קאנגווה. הרחקה לא טובה מצאה בטעות את הזמבי, שהשתלט, הכין את הגוף ושלח טיל לחיבורים מחוץ לרחבה
-
'46
- חילוף מחצית של אבי אבינו וניר ביטון. דנציגר יצא, נועם מוצ'ה נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+2
- אריאל מנדי קיבל צהוב על סף הירידה להפסקה
-
'45+2
- קרן עלתה מצד שמאל, אנסה עלה מעל כולם אך נגח גבוה
-
'43
- לוקאס ונטורה עצר מתפרצת וקיבל כרטיס צהוב
-
'39
- קארים קימבידי השאיר לאילון אלמוג, ששלח בעיטה מזווית קשה שהייתה לא רעה בכלל וחמקה ליד הקורה הרחוקה
-
'29
- כרטיס צהוב לחמודי כנעאן
-
'25
- עמית דנציגר הצעיר ראה את הכרטיס הצהוב
-
'16
- שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: איזה קצב. כדור ארוך מאוד נשלח לעברו של יוג’ין אנסה, שהשתלט ובעט נגד התנועה של השוער ושחקן ההגנה פנימה
-
'11
- איזה בליץ של האורחת. הפעם זה היה דן ביטון שקיבל את הכדור וניסה בעיטה עם רגל ימין, קארול נימצ'יסקי ירד והוציא לקרן
-
'7
- שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: אחרי הנעת כדור טובה, גיא מזרחי קיבל את הכדור בצד ימין וניסה לשלוח בעיטה מרחוק בשמאל, כשהכדור שלו קיבל דיפלקשן משחקן הגנה ונכנס בקשת פנימה
-
'4
- ניסיון ראשון של הפועל ב"ש. אליאל פרץ השתחרר ושלח בעיטה חזקה מרחוק, אך הכדור שלו הלך גבוה
-
'1
- השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!