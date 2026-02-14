יום שבת, 14.02.2026 שעה 20:57
יום שבת, 14/02/2026, 19:30אצטדיון הי"א - 4,654 צופיםליגת העל Winner - מחזור 23
הפועל ב"ש
שער גיא מזרחי (7)
שער קינגס קאנגווה (55)
דקה 69
1 2
שופט: נאאל עודה
שער יוג'ין אנסה (16)
מ.ס אשדוד
איציק כלפי | 14/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
אילון אלמוג אורב לאור בלוריאן (ראובן שוורץ)
אילון אלמוג אורב לאור בלוריאן (ראובן שוורץ)

בשנה שעברה הפועל באר שבע הייתה במאבק האליפות לאורך כל הדרך, אבל לבסוף זה חמק לה מבין האצבעות והפעם היא לא רוצה שזה יקרה שוב. המוליכה רוצה לאסוף שלוש נקודות נוספות בדרך למטרה כשהיא מתארחת בשעה זו באצטדיון הי”א אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל.

חניכיו של רן קוז’וק במומנטום אדיר, כשלא רק שהם עם שלושה ניצחונות ברציפות, אבל מעל הכל הם חגגו בגדול עם 1:2 חשוב מאין כמותו על בית”ר ירושלים במחזור הקודם במשחק העונה. כעת, הקבוצה מבירת הנגב לא רוצה להוריד רגל מהגז, כשיש לה צ’אנס לעלות את הפער לפחות זמנית לשבע נק’.

מהצד השני, האשדודים היו בתקופה נוראית, כשלא ניצחו 12 משחקים ברציפות, אבל זה נגמר במחזור הקודם אחרי 0:2, שהיה כמו אוויר לנשימה על הפועל חיפה. החבורה מעיר הנמל עם 23 נקודות והתחתית לא רחוקה בכלל, כשנקודות דווקא בטרנר יתנו בוסט אדיר להמשך.

אמנם חיים סילבס כבר לא המאמן, אבל באשדוד יכולים לקחת השראה מהמשחק הקודם בין הצדדים, כשדווקא בטרנר זה נגמר ב-2:2 דרמטי במיוחד. קינגס קאנגווה כבש ראשון, כרים קימבידי השווה ויוג’ין אנסה כבר חשב שהוא נותן ניצחון עם גול בדקה ה-93, אבל הלדר לופס סחט תיקו כעבור שתי דקות.

מחצית שניה
  • '61
  • החמצה
  • עוד בעיטה נהדרת מרחוק של קאנגווה, שהפעם ניסה לסובב, עוד הצלה טובה של נימצ’יסקי שמתח את הגוף
  • '59
  • החמצה
  • ב”ש רוצה את השלישי. דן ביטון נכנס לאמצע ושלח בעיטה נהדרת, נימצ’יסקי הדף ואמיר גנאח הגיע לריבאונד, אך השוער שוב היה במקום 
  • '55
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-1:2: וואו! איזה גול של קינגס קאנגווה. הרחקה לא טובה מצאה בטעות את הזמבי, שהשתלט, הכין את הגוף ושלח טיל לחיבורים מחוץ לרחבה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף מחצית של אבי אבינו וניר ביטון. דנציגר יצא, נועם מוצ'ה נכנס
מחצית ראשונה
ג'יבריל דיופ (ראובן שוורץ)ג'יבריל דיופ (ראובן שוורץ)
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • אריאל מנדי קיבל צהוב על סף הירידה להפסקה
  • '45+2
  • החמצה
  • קרן עלתה מצד שמאל, אנסה עלה מעל כולם אך נגח גבוה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • לוקאס ונטורה עצר מתפרצת וקיבל כרטיס צהוב
קינגס קאנגווה מול שלו הרוש (ראובן שוורץ)קינגס קאנגווה מול שלו הרוש (ראובן שוורץ)
  • '39
  • החמצה
  • קארים קימבידי השאיר לאילון אלמוג, ששלח בעיטה מזווית קשה שהייתה לא רעה בכלל וחמקה ליד הקורה הרחוקה
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לחמודי כנעאן
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • עמית דנציגר הצעיר ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני מ.ס אשדוד שמחים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד שמחים (ראובן שוורץ)
יוג'ין אנסה מאושר (ראובן שוורץ)יוג'ין אנסה מאושר (ראובן שוורץ)
  • '16
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: איזה קצב. כדור ארוך מאוד נשלח לעברו של יוג’ין אנסה, שהשתלט ובעט נגד התנועה של השוער ושחקן ההגנה פנימה
  • '11
  • החמצה
  • איזה בליץ של האורחת. הפעם זה היה דן ביטון שקיבל את הכדור וניסה בעיטה עם רגל ימין, קארול נימצ'יסקי ירד והוציא לקרן
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (ראובן שוורץ)
גיא מזרחי מאושר (ראובן שוורץ)גיא מזרחי מאושר (ראובן שוורץ)
  • '7
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: אחרי הנעת כדור טובה, גיא מזרחי קיבל את הכדור בצד ימין וניסה לשלוח בעיטה מרחוק בשמאל, כשהכדור שלו קיבל דיפלקשן משחקן הגנה ונכנס בקשת פנימה
  • '4
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של הפועל ב"ש. אליאל פרץ השתחרר ושלח בעיטה חזקה מרחוק, אך הכדור שלו הלך גבוה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!
גל כהן, רן בן שמעון, רונן מושקוביץ שינו זוארץ וצורי עטר (ראובן שוורץ)גל כהן, רן בן שמעון, רונן מושקוביץ שינו זוארץ וצורי עטר (ראובן שוורץ)
קהל מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)קהל מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)
הפירוטכניקה של אוהדי הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)הפירוטכניקה של אוהדי הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)
