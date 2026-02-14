הרכבים וציונים



עוז בילו (רדאד ג'בארה) עוז בילו (רדאד ג'בארה)

בכל שבוע כל משחק וכל משחק נהיה יותר קריטי עבור הקבוצות בליגת העל, ואנחנו רגע לפני החלוקה לפלייאוף עליון ותחתון ולכן על אחת כמה וכמה. בשעה זו במסגרת המחזור ה-23 מכבי בני ריינה מארחת באצטדיון בראל את מכבי נתניה למפגש מסקרן במיוחד וקריטי.

המארחת נועלת את הטבלה ומגיעה אחרי רביעייה לא נעימה שחטפה בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, אבל גם היא יודע שמשחקים נגד נתניה יותר תואמים עבורה כדי להוציא נקודות. לקבוצה של אדהם האדיה יש 11 נקודות בלבד, והם יודעים שהם נואשים לנקודות כדי להתחיל מסע הישרדות.

מהצד השני, רוני לוי כן השיג ניצחון יפה במיוחד מאז שהגיע כשניצח את מכבי חיפה, אבל מאז הקבוצה שלו רשמה הפסד ותיקו והיהלומים יקוו לשוב למסלול הניצחונות. במחזור הקודם מכבי נתניה אירחה את קריית שמונה במשחק שנגמר ב-1:1 שלא ממש שירת את שני הצדדים.

בסיבוב הקודם של ליגת העל, אז יוסי אבוקסיס אימן את היהלומים, הם גברו 1:2 על מכבי בני ריינה אי שם בתחילת חודש נובמבר. עוז בילו כבש ראשון ואסיל כנעני עוד איזן בדקה ה-91, אבל מתאוס דאבו נתן שלוש נקודות יקרות בתוספת הזמן עם שער חשוב בדקה ה-92.