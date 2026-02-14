יום שבת, 14.02.2026 שעה 18:46
יום שבת, 14/02/2026, 18:30אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 23
מכבי נתניה
שער רותם קלר (1)
דקה 15
0 1
שופט: אביעד שילוח
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2246-2622עירוני טבריה11
2040-3122עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 14/02/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
עוז בילו (רדאד ג'בארה)
עוז בילו (רדאד ג'בארה)

בכל שבוע כל משחק וכל משחק נהיה יותר קריטי עבור הקבוצות בליגת העל, ואנחנו רגע לפני החלוקה לפלייאוף עליון ותחתון ולכן על אחת כמה וכמה. בשעה זו במסגרת המחזור ה-23 מכבי בני ריינה מארחת באצטדיון בראל את מכבי נתניה למפגש מסקרן במיוחד וקריטי.

המארחת נועלת את הטבלה ומגיעה אחרי רביעייה לא נעימה שחטפה בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, אבל גם היא יודע שמשחקים נגד נתניה יותר תואמים עבורה כדי להוציא נקודות. לקבוצה של אדהם האדיה יש 11 נקודות בלבד, והם יודעים שהם נואשים לנקודות כדי להתחיל מסע הישרדות.

מהצד השני, רוני לוי כן השיג ניצחון יפה במיוחד מאז שהגיע כשניצח את מכבי חיפה, אבל מאז הקבוצה שלו רשמה הפסד ותיקו והיהלומים יקוו לשוב למסלול הניצחונות. במחזור הקודם מכבי נתניה אירחה את קריית שמונה במשחק שנגמר ב-1:1 שלא ממש שירת את שני הצדדים.

בסיבוב הקודם של ליגת העל, אז יוסי אבוקסיס אימן את היהלומים, הם גברו 1:2 על מכבי בני ריינה אי שם בתחילת חודש נובמבר. עוז בילו כבש ראשון ואסיל כנעני עוד איזן בדקה ה-91, אבל מתאוס דאבו נתן שלוש נקודות יקרות בתוספת הזמן עם שער חשוב בדקה ה-92.

מחצית ראשונה
  • '7
  • החמצה
  • טבארש קיבל כדור עומק נהדר ונשאר לבד מול גליקליך, אך בעט רע על גופו של השוער שהדף
  • '1
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. רותם קלר חטף כדור, דהר קדימה וניסה להגביה לרחבה, אך הכדור שלו הלך לכיוון השער. גליקליך הסתבך עם כדור קל והדף לשערו הוא. טעות ענק של השוער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד