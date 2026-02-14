הרכבים וציונים



אונדרז' באצ'ו מול עלי מוסא (שחר גרוס) אונדרז' באצ'ו מול עלי מוסא (שחר גרוס)

שני משחקים מוקדמים, האחד בשישי ואחד בשבת, כבר מאחורינו בליגת העל, והמחזור ה-23 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון מרים. עירוני קריית שמונה ועירוני טבריה נפגשות לקרב תחתית חם, שמי שמפסידה בו עלולה להסתבך בגדול בקרב על הירידה.

שתי הקבוצות צמודות, כאשר קריית שמונה עם 20 נקודות ובשוויון נקודות עם הפועל ירושלים, במקום שמוביל לירידת ליגה בסיום העונה. ניצחון כעת והחבורה של שי ברדה תעקוף את היריבה שלה על הדשא, וזה מבלי להתעסק בעונש שטבריה עלולה לקבל בבית הדין.

מנגד, אלירן חודדה והשחקנים שלו לא זוכרים את טעם הניצחון והם עם 22 נקודות. במחזור הקודם הם הפסידו להפועל ת”א, לפני זה למכבי חיפה, ובגדול הם לא רשמו שלוש נקודות דווקא מאז אותו 0:4 גדול על מכבי נתניה בתחילת חודש ינואר.

המשחק בסיבוב הראשון סיפק דרמה גדולה וחגיגת שערים, כאשר בסיום ההתמודדות לוח התוצאות הראה 2:3 לקריית שמונה בחוץ. אדריאן אוגריסה כבש צמד ויאיר מרדכי הוסיף אצל המנצחת, כשבצד השני גיא חדידה ומוחמד אוסמן רק הצליחו לצמק.