יום שבת, 14/02/2026, 15:00אצטדיון שלמה ביטוחליגת העל Winner - מחזור 23
הפועל חיפה
שער אלון תורג'מן (17)
דקה 37
0 1
שופט: דקל צינו
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2039-2822הפועל חיפה12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 14/02/2026 15:00
הרכבים וציונים
 
 
מארק קוסטה מוקף (רועי כפיר)

המחזור ה-23 בליגת העל יצא לדרך כבר אתמול בשישי בצהריים כשהפועל ת”א ניצחה, אבל אנחנו תמיד בעד יותר משחקים בצהריים וגם כעת יש אחד כזה. הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל חיפה למפגש מסקרן במיוחד באצטדיון שלמה ביטוח, במשחק הראשון של יום שבת במחזור הזה.

המלאבסים הם אולי הקבוצה הכי מרעננת בליגה, והם יודעים שהפלייאוף העליון הוא דבר שאפשר להשיג. שלוש נקודות נגד הצפוניים ישים אותם בעמדה נהדרת לעשות זאת, כאשר באופן כללי עומר פרץ והשחקנים שלו עם שני ניצחונות ברציפות ורוצים להלחיץ קצת את סכנין ונתניה.

מהצד השני, החבורה מהכרמל בצרות גדולות מאוד, כשהיא בשוויון עם הפועל ירושלים במקום שמוביל לירידת ליגה, והיא לא זוכרת כבר את טעם הניצחון. גם מאז ההגעה של חיים סילבס הקבוצה טרם ניצחה, אבל היא רשמה חודש ינואר מרשים במיוחד והמאמן ינסה להיעזר ברכישות כדי לצאת לתקופה טובה.

אנחנו אוהבים גולים, אז אין לנו בעיה גם שהמפגש הזה יסתיים כמו הקודם בין שתי הקבוצות בסיבוב הראשון. כשהפועל חיפה אירחה את הפועל פתח תקווה בסמי עופר, זה נגמר ב-2:2 גדול אחרי צמד של ג’בון איסט, שכבר לא בקבוצה, ושערים של יונתן כהן ורועי דוד בצד של הכחולים.

מחצית ראשונה
  • '22
  • חילוף
  • אוראל דגני נפצע ונאלץ לפנות את מקומו לאלכס מוסונדה, שעלה להופעת בכורה
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • רועי דוד ראה את הצהוב הראשון במשחק
שחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורג'מן (רועי כפיר)שחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורג'מן (רועי כפיר)
  • '17
  • שער
  • שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: הכדור נשלח לאלון תורג’מן, שניצל ניסיון הרחקה לא טוב בהגנה וסיים לרשת מקרוב
  • '4
  • החמצה
  • הפועל פ"ת קיבלה כדור חופשי ממצב לא רע. מארק קוסטה ניגש למשימה, אך הכדור שלו הלך מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!
אוהדי הפועל חיפה (רועי כפיר)אוהדי הפועל חיפה (רועי כפיר)
