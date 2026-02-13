בפעם השנייה: חלאילי שחקן החודש בליגה הבלגית

ענאן חלאילי ממשיך לפרוח בבלגיה. הקיצוני בן ה-21 של אוניון סן ז'ילואז זכה היום (שישי) בתואר שחקן החודש בליגה הבלגית, לאחר תקופה מצוינת שכללה גם הופעות מרשימות בליגת האלופות. עבור חלאילי מדובר בזכייה שנייה בתואר האישי מאז הגיע לבלגיה, עדות נוספת להתבססותו כאחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה.

סן ז'ילואז מוליכה את הליגה הבלגית עם 52 נקודות ובפער של 4 נקודות בפסגה, כשחלאילי תורם את חלקו במסע המרשים. בליגה הוא כבש 2 שערים ב-22 מחזורים, ובמקביל הוסיף 3 כיבושים בליגת האלופות ב-8 הופעות, נתונים שממחישים את התרומה שלו גם בזירה האירופית. מאז הגיע ממכבי חיפה, הישראלי מציג יכולת עקבית והופך לבורג מרכזי במערך של המוליכה.

חלאילי מקבל את תואר שחקן החודש בבלגיה

הרגע המשעשע באימון

את הפרס העניק לו אחד מחבריו לקבוצה, והשחקנים עודדו אותו לשאת נאום קצר. חלאילי הודה בקצרה ואמר: "אני רוצה להודות לכולם, בלעדיכם לא הייתי זוכה בתואר הזה". במהלך הרגע המשעשע אחד מחבריו עקץ אותו בחיוך: "אתה יודע לדבר אנגלית?", והאווירה הקלילה המחישה את ההשתלבות המוצלחת של הישראלי בחדר ההלבשה של המוליכה הבלגית.