"הפסד ונסתבך כהוגן": בטבריה מוכנים לק"ש

עירוני טבריה תפגוש מחר (שבת, 17:30) את עירוני קרית שמונה במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל בכדורגל. בטבריה מגיעים במומנטום רע מאוד, עם נקודה אחת מחמשת משחקי הליגה האחרונים, מה שקירב אותם למרחק שתי נקודות בלבד מהקו האדום, עוד לפני שהוחלט בהתאחדות לכדורגל על האם וכמה נקודות להפחית ממאזנה של טבריה, בשלושת פרשת החוזים הכפולים.

גם קריית שמונה לא בדיוק במומנטום מדהים, עם 4 נקודות מ-15 האחרונות (אם כי צריך לציין ששלושת ההפסדים שלה בתקופה הזאת היו לשלוש הראשונות בטבלה: הפועל ב"ש, בית''ר ירושלים ומכבי ת''א). בין טבריה העשירית לק"ש במקום ה-11 מפרידות שתי נקודות וזה הופך את המשחק הזה ללא פחות מקריטי בחלק התחתון. "הפסד ואנחנו נסתבך כהוגן", אמרו בטבריה. "לעומת זאת ניצחון יכול לשפר את כל מצב הרוח בקבוצה".

סמביניה צפוי לאבד את מקומו בהרכב, חגיגה ישוב ל-11

בסיבוב הראשון ניצחה ק"ש בנוף הגליל, 2:3, כשלקריית שמונה כבשו אדריאן אוגריסה עם צמד ויאיר מרדכי, ולטבריה גיא חדידה ומוחמד אוסמן. הלחץ בטבריה גדול ונראה כי הפרשה משפיעה על יכולת הריכוז של השחקנים. באימונים השבוע חודדה שם דגש על משמעת טקטית ודיבר הרבה על היכולת להישאר מרוכזים בהגנה, כדי לא לספוג את מה שמגדירים במועדון "שערים רכים" שהקבוצה סופגת לאורך כל העונה.

סמביניה (מרטין גוטדאמק)

סמביניה, המאכזב לאחרונה, צפוי לאבד את מקומו בהרכב להארון שפסו ואלי בליתי צפוי לחזור ל-11, לעומת השבוע שעבר, על חשבון עידן ברנס. גם הקפטן, גיא חדידה, יחזור להרכב, אחרי שבשבוע שעבר שב מפציעה בשריר הירך האחורי ועלה מהספסל. הקבוצה תהנה, לראשונה מזה זמן רב, מסגל מלא, ללא פצועים או מושעים.

חודדה: “נצטרך להפגין בגרות”

אלירן חודדה התייחס למשחק: “משחק בעל חשיבות גבוהה עבורנו, נערכנו כל השבוע לק"ש . נצטרך להפגין בגרות במשחק בשביל לקחת שלוש נקודות”. ווהיב חביבאללה נשאל על האווירה בקבוצה, לאור הלחץ בו היא נמצאת וענה: “האווירה היא חיובית. אנחנו מאמינים בעצמנו ועובדים קשה כדי לקחת את שלוש הנקודות. כמו בכל בשבוע אלירן והצוות מכינים אותנו באופן יסודי. אנחנו באים מוכנים מרוכזים למשחק על שש נקודות יודעים את החשיבות של המשחק. ניתן הכל למען הניצחון”.

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, הארון שפסו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.