עורך דינו של מימר: מבחינתו הוא סיים בבני סכנין

הסערה בבני סכנין מחריפה. בהמשך לאירועים החריגים באימון הקבוצה ולמחאה האלימה נגד שרון מימר, עורך הדין אמיר כהן, שמייצג את ארגון המאמנים ואת מימר עצמו, הודיע כי בכוונתו לפנות למשטרה.

"אני במוצ”ש מתכוון להגיש תלונה במשטרה לחקור את מה שקרה עם מימר וסכנין. יפתחו את המצלמות ויראו הכל. הנהלת סכנין ידעה לכאורה מה עומד לקרות, ישבה בבית ונתנה לכל זה להתרחש. אם ייגעו במצלמות וינסו למחוק את מה שאירע שם זה יהיה עוד יותר חמור. שרון מימר מבחינתו סיים בסכנין ולא מתכוון להתקרב לשם", אמר עו”ד כהן, שהוסיף: “בסכנין אמרו למימר שהקהל צפוי להגיע למחות. אם הם ידעו את זה, למה לא הביאו חברת אבטחה כדי להתארגן לכך מראש?”

תקרית קשה באימון

הדברים הללו מגיעים על רקע האירוע החמור שהתרחש היום (שישי), כאשר אוהדים רעולי פנים פרצו לאימון בדוחא, מחו נגד המאמן וגרמו לפיצוץ האימון. מימר הוכנס לחדר ההלבשה ובמועדון אף הודו כי "במצב שנוצר מימר לא יכול לאמן את הקבוצה", אך הבהירו כי הוא לא פוטר רשמית.

כזכור, המחאה התעוררה בעיקר בעקבות שחרורו של איאד אבו עביד לבני ריינה במהלך חלון ההעברות האחרון. המשטרה הוזמנה למקום והצליחה להשיב את הסדר, אך כעת נראה כי הפרשה רחוקה מסיום, כאשר הצד המשפטי נכנס לתמונה ומעמדו של מימר במועדון מתערער לחלוטין.

שרון מימר (חג'אג' רחאל)

תגובת סכנין

בבני סכנין הגיבו למקרה: “אירוע לא שיגרתי קרה היום בזמן אימון הקבוצה בדוחא, אשר במהלכו פוצץ האימון עקב מחאה חריפה מצד אוהדי הקבוצה. הנהלת המועדון מצירה על האירוע ועל כל ניסיון לפגוע בסגל המקצועי או בכל אדם במועדון”.

“כפי שידוע לכולם, בשבוע האחרון נערכו שחרורים וחיזוקים בסגל השחקנים. אחמד טאהא הושאל לבני ריינה עד סוף העונה, בסיל חורי הושאל לחדרה עד סוף העונה, מוחמד בדארנה שוחרר לחדרה ואיאד אבו עביד שוחרר לבני ריינה לפי בקשתו על אף הרצון והניסיונות מצד המועדון להשאירו בקבוצה. הנהלת המועדון פרסמה תודות והערכה לשחקנים אשר שוחררו, ובמיוחד לשחקן איאד אבו עביד”.

“בתיאום עם המאמן בוצע רכש של שני שחקנים חדשים, אשר יחזקו את החלק ההתקפי. כל הדברים נעשו עם לקיחת חשבון לרצון השחקנים אשר ביקשו להשתחרר והחיזוקים אמורים להביא תועלת טובה לסגל. היום ולאחר האירוע התקשר יו״ר המועדון אבו יונס למאמן הקבוצה שרון מימר. אבו יונס דיבר לליבו של מימר והביע בפניו את הסתייגותו וגינויו המוחלט כלפי האירוע, וכלפי הניסיון לפגוע במאמן ובצוות, גינוי זה הוא אמירה ברורה של כל חברי הנהלת המועדון”, הוסיפו בסכנין.

מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

בסכנין הוסיפו וציינו: “המועדון נמצא במומנטום טוב מבחינת הישגיו המקצועיים ומאמין שנצליח יחד עם המאמן, הסגל המקצועי וכל השחקנים והאוהדים, לעבור את האירוע הזה ולהמשיך את דרכינו בכל רמות הספורט, כולל החינוכית והתרבותית”.