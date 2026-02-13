יום שישי, 13.02.2026 שעה 17:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

מכה למכבי: לונדברג צפוי להיעדר 4-6 שבועות

צרות לקבוצה של עודד קטש: שחקן הצהובים שנפצע במשחק אתמול מול באיירן מינכן במסגרת היורוליג סובל מקרע חלקי בגיד אכילס וצפוי להיעדר 4-6 שבועות

|
איפה לונדברג (רועי כפיר)
איפה לונדברג (רועי כפיר)

במכבי תל אביב אמנם נשמו לרווחה אחרי ה-106:111 הדרמטי אמש (חמישי) מול באיירן מינכן בהיכל, ניצחון שחיזק את מעמדה במאבק על הפלייאין ביורוליג, אבל לצד החיוכים בחדר ההלבשה, עלתה גם דאגה לא קטנה סביב מצבו של איפה לונדברג, וכעת מתבררת חומרת פציעתו.

קרע חלקי בגיד אכילס

מדובר במכה לא פשוטה לצהובים, שכן לונדברג סובל מקרע חלקי בגיד אכילס וצפוי להיעדר בין ארבעה לשישה שבועות. הגארד הדני היה מהבולטים על הפרקט עד לרגע שבו נפגע, נטש את המשחק כשהוא מדדה ולא שב לשחק.

קטש:״"מהלכים גדולים של ג'ימי ותמיר"

גם ביציאה מהאולם ניתן היה לראות שהוא מתקשה לדרוך ונראה כאוב. לונדברג כמובן יפספס את חצי גמר הגביע מול הפועל ירושלים ומשחקים חשובים נוספים באירופה ובליגה, כשהצהובים מקווים שיוכל לשוב במהרה. הפציעה ללא ספק מכבידה על הקו האחורי בקבוצה של עודד קטש ותגדיל את האחריות על תמיר בלאט.

