מכה למכבי: לונדברג צפוי להיעדר 4-6 שבועות

במכבי תל אביב אמנם נשמו לרווחה אחרי ה-106:111 הדרמטי אמש (חמישי) מול באיירן מינכן בהיכל, ניצחון שחיזק את מעמדה במאבק על הפלייאין ביורוליג, אבל לצד החיוכים בחדר ההלבשה, עלתה גם דאגה לא קטנה סביב מצבו של איפה לונדברג, וכעת מתבררת חומרת פציעתו.

קרע חלקי בגיד אכילס

מדובר במכה לא פשוטה לצהובים, שכן לונדברג סובל מקרע חלקי בגיד אכילס וצפוי להיעדר בין ארבעה לשישה שבועות. הגארד הדני היה מהבולטים על הפרקט עד לרגע שבו נפגע, נטש את המשחק כשהוא מדדה ולא שב לשחק.

קטש:״"מהלכים גדולים של ג'ימי ותמיר"

גם ביציאה מהאולם ניתן היה לראות שהוא מתקשה לדרוך ונראה כאוב. לונדברג כמובן יפספס את חצי גמר הגביע מול הפועל ירושלים ומשחקים חשובים נוספים באירופה ובליגה, כשהצהובים מקווים שיוכל לשוב במהרה. הפציעה ללא ספק מכבידה על הקו האחורי בקבוצה של עודד קטש ותגדיל את האחריות על תמיר בלאט.