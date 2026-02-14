מערכת ONE
14/02/2026 22:00
ויניסיוס בפעולה (רויטרס)
המשחק בין ריאל מדריד לריאל סוסיאדד במסגרת המחזור ה-24 בלה ליגה משוחק בשעה זו, כששתי הקבוצות מגיעות עם רצף של 7 משחקי ליגה ללא הפסד. הבלאנקוס מנסים להמשיך במאבק האליפות כשהם נקודה אחת בלבד מהמוליכה ברצלונה, בעוד האורחת מחבל הבאסקים נאבקת להישאר בתמונת הטופ 6 והכרטיסים לאירופה.
ריאל מדריד מגיעה אחרי ניצחון 0:2 על ולנסיה, שהיה השביעי ברציפות בליגה. ב-4 מהניצחונות האחרונים כבשה בדיוק פעמיים, מה שמעיד על יציבות התקפית לצד קשיחות הגנתית, זאת למרות מכת פציעות בחוליית ההגנה. למעשה, מול ולנסיה אף אחד משחקני הרביעייה האחורית לא היה מעל גיל 22. תחת אלברו ארבלואה הקבוצה ממשיכה להתחבר, והיא ניצחה ב-4 משחקי הבית האחרונים בליגה, נתון שמחזק את הביטחון בברנבאו. עם זאת, ריאל חסרה את ג'וד בלינגהאם ורודריגו הפצועים.
ריאל סוסיאדד ניצחה במחזור הקודם 1:3 את אלצ’ה והשלימה 7 משחקי ליגה ללא הפסד, עם מאזן של 4 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. יחד עם זאת, היא לא רשמה רצף של 8 משחקים ללא הפסד בליגה מאז נובמבר 2021. באמצע השבוע התמודדה בחצי גמר גביע המלך מול אתלטיק בילבאו, וכעת היא מנסה לשפר את מאזן החוץ המאכזב שלה, עם 2 ניצחונות בלבד ב-15 משחקי החוץ האחרונים בליגה, לצד 6 תוצאות תיקו ו-7 הפסדים.
במפגשים הישירים, ריאל מדריד ניצחה ב-5 העימותים האחרונים בליגה, 3 מהם ללא ספיגה, והפסידה רק פעם אחת ב-18 משחקי הבית האחרונים שלה מול סוסיאדד, עם 14 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. מנגד, סוסיאדד ספגה ב-17 משחקי הליגה האחרונים שלה, הרצף הפעיל הארוך ביותר בליגה הספרדית, ו-8 מ-9 משחקי החוץ האחרונים שלה הסתיימו עם שערים לשתי הקבוצות.
מחצית ראשונה
-
'31
- שער! 1:3 לריאל מדריד, איזה קצב שערים מטורף אנחנו מקבלים בברנבאו: אלבארו קרראס מצא את פדריקו ואלוורדה, שהניף את רגלו וסובב כדור נהדר לרשת של סוסיאדד
-
'25
- שער! ריאל מדריד חזרה להוביל והיא ב-1:2: ויניסיוס עם סחיטת פנדל טיפוסית, כשהוא גם ניגש לבעוט את בעיטת העונשין. הכנף הברזילאי לא התבלבל, זרק את רמירו והחזיר את היתרון לבלאנקוס
-
'21
- שער! ריאל סוסיאדד השוותה ל-1:1: מיקל אויארסבאל ניצל את הטעות של האוסן, ניגש לבעוט מהנקודה הלבנה והכניע את טיבו קורטואה עם בעיטה חזקה למרכז
-
'20
- דין האוסן גלש בצורה לא אחראית ברחבה וביצע עבירה שזיכתה את סוסיאדד בפנדל, ואותו בכרטיס צהוב
-
'5
- שער! ריאל מדריד כבשה כבר אחרי 5 דקות של כדורגל והיא ב-0:1: טרנט אלכסנדר ארנולד סובב כדור פשוט נפלא מהאגף הימני, גונסאלו גרסיה היה חד, הגיע אליו ובנגיעה המשיך לרשת והכניע את אלכס רומרו
-
'4
- ניסיון מעניין של ריאל סוסיאדד לעבר השער של טיבו קורטואה, כשמיקל אויארסבאל בעט חץ מתרגיל בבעיטה חופשית, אך הכדור הלך החוצה
-
'1
- שריקת הפתיחה! פרנסיסקו ז'וזה הרננדס מאסו הוציא את ההתמודדות לדרך