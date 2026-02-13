יום שישי, 13.02.2026 שעה 16:34
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4517-4120מכבי אחי נצרת1
4023-4220מ.ס. טירה2
3323-2920מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3221-2920הפועל כרמיאל5
3027-3320הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2834-2820עירוני נשר9
2523-2420הפועל מגדל-העמק10
2427-2120צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1734-1520מכבי נוג'ידאת14
1634-2120הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5417-5220מכבי קרית גת1
3620-3520מ.כ. צעירי טירה2
3425-2520מ.ס. דימונה3
3225-3720מכבי יבנה4
3127-3920מ.כ. ירושלים5
3127-2620מכבי קרית מלאכי6
2827-2620מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2733-2620בית"ר יבנה9
2626-2420שמשון תל אביב10
2232-3120מ.כ. חולון ירמיהו 11
2232-1820הפועל מרמורק12
2134-2120הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1840-2120הפועל ניר רמה"ש15
1536-2620בית"ר נורדיה ירושלים16

הפועל ניר רמת השרון נשארה מתחת לקו האדום

ליגה א' דרום: דימונה חזרה לחייך בזכות 1:2 משערים של ארשיד ותמיר. ניצחונה של קריית גת 1:4 על כפר סבא, הותיר את הפער מהמוליכה על 20 נקודות

|
מ.ס דימונה (יונתן גינזבורג)
מ.ס דימונה (יונתן גינזבורג)

שני שליש ליגה מאחורינו בליגה א' דרום, עם סיומו של המחזור ה-20 היום (שישי). יוסי חכים והפועל אזור פתחו אתמול (חמישי) את המחזור ב-0:0 מול הפועל הרצליה, בעוד מכבי יבנה רשמה 1:2 על שמשון תל אביב, שנותרה בתשעה שחקנים ובעצבים כלפי השופט, כפי שפורסם ב-ONE. רמת השרון נותרה מתחת לקו האדום, קריית גת (המוליכה) מעל דימונה (השנייה בטבלה) ב-20 נקודות. צעירי טירה מתבססים להם במקום השלישי והמכובד.

| הפועל ניר רמת השרון – מ.ס דימונה 2:1

נשארות להן במקום. בעוד רמת השרון סוגרת המחזור במקום הלפני האחרון, דימונה חזרה למקום השני בטבלה (כשירדה זמנית למקום השלישי לאחר ניצחונה של יבנה אתמול). דימונה נסעה הביתה עם שלוש נקודות, לאחר שבשני המחזורים האחרונים רשמה הפסדים. המארחת עם שתי נקודות בארבעת המשחקים האחרונים שלה. כרם ארשיד קבע 0:1 לדימונה, שלומי אזולאי השווה ל-1:1 ועדי תמיר (פנדל) קבע 1:2 לדרומיים.

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

| מ.כ כפר סבא – מכבי קריית גת 4:1

נדמה כי אין לאף אחת בליגה יכולת לגבור על קריית גת, הקבוצה הכי שלמה ובטוחה בעצמה בליגה הזו העונה ובכלל בשנים האחרונות. לאחר חמש דקות משחק, בר שושן קבע 0:1, בן יוספי השווה זמנית ל-1:1. במחצית השנייה, רוי מליקה, הרכש החדש של כפר סבא, החמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטרים, כשראם גולן קופץ שמאלה ומליקה, ברשלנות, בעט כדור לפינה הימנית, כשהכדור חלף לו על יד הקורה. יוסי טוואבה, חי בוזגלו ואליאור משלי השלימו את החגיגה לכדי 1:4 לקריית גת.

חי בוזגלו (יונתן גינזבורג)חי בוזגלו (יונתן גינזבורג)
אליאור משלי חוגג (יונתן גינזבורג)אליאור משלי חוגג (יונתן גינזבורג)
יוסי טוואבה חוגג (יונתן גינזבורג)יוסי טוואבה חוגג (יונתן גינזבורג)

| הפועל מרמורק – מכבי קריית מלאכי 1:1

פנדל מדויק של ינאי דוד, לעבר השער של אלירן גומלסקי, קבע 1:1 דרמטי במגרש הסינתטי בוייסגל רחובות. אשר אשטה הבקיע ראשון בדקה ה-14. צביקה לוי לא הצליח לנצח את האקסית, אותה אימן בעונת המשחקים 2023/24, אז מנע ממנה ירידת ליגה. הפער בין המארחת למקום הלפני האחרון עומד על ארבע נקודות ועדיין, מרמורק במקום ממנו הולכים לפלייאוף התחתון בסיום העונה. קריית מלאכי עדיין צמודה לצמרת ולא תוותר על הפלייאוף העליון השנה.

אור וובו וטריקו גהטון (צילום סהר בר-אל, המדיה של הפועל מרמורק)אור וובו וטריקו גהטון (צילום סהר בר-אל, המדיה של הפועל מרמורק)

| יתר תוצאות המחזור

הפועל אזור – הפועל הרצליה 0:0

מכבי יבנה – שמשון תל אביב 1:2 (הבקיעו ליבנה: קובי מור ודור אדרי; הבקיע לשמשון: דניאל מיה)

מ.כ ירושלים – מכבי עירוני אשדוד 3:3 (הבקיעו לירושלים: מידן כהן, סהר יחזקאלי ומתן שורץ; הבקיעו לאשדוד: ליעד כהן, ציזוגה איוו וטיני צ'קאנה)

מ.כ צעירי טירה – בית"ר נורדיה ירושלים 2:5 (הבקיעו לטירה: סארי חאג' יחיא, איברהים גואברה, ליאל כהן, עבד אל סאלם סלאמה והייפורד אדג'י; הבקיעו לנורדיה ירושלים: אופק לילוס ולירן אלמליח)

מ.כ ירמיהו חולון – בית"ר יבנה 0:1 (הבקיע לחולון: איליי איבגי בשער עצמי)

