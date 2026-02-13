יום שישי, 13.02.2026 שעה 15:42
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

באשדוד בטוחים: באים לקחת 3 נק' מבאר שבע

הקבוצה מעיר הנמל רוצה להמשיך את המומנטום מהשבוע שעבר מחר (שבת, 19:30) מול המוליכה. מנדי צפוי לפתוח בהרכב, כך גם עמית דנציגר מקבוצת הנוער

|
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (רדאד ג'בארה)

אחרי שגברו על הפועל חיפה, תוצאה שהפסיקה רצף של 12 משחקים בלי ניצחון, במ.ס אשדוד רוצים לבנות על המומנטום ולחבר ניצחון שני ברציפות מחר (שבת, 19:30) מול הפועל באר שבע. בקבוצה יודעים שמרחק של שלוש נקודות בלבד מחוף מבטחים לא מספיק, ומבינים שכל משחק עכשיו הוא קריטי כדי לברוח מהתחתית. 

באשדוד סיימו את חלון ההעברות עם שישה שחקנים חדשים ומקווים שהרענון בסגל ייתן את הדחיפה כדי לצאת מכלל סכנה. המבחן הקרוב יהיה באצטדיון הי"א נגד המוליכה, משחק שבו ירצו להראות שהניצחון האחרון לא היה מקרי.

צמד המאמנים, אבי אבינו וניר ביטון, צפויים לבצע מספר שינויים בהרכב, בעיקר בגלל היעדרויות. אבישי כהן ורועי גורדנה ייעדרו תקופה ממושכת בשל פציעות, וגם חמודי עאמר לא יעמוד לרשותם בעקבות הרחקה.

ניר ביטון (עמרי שטיין)ניר ביטון (עמרי שטיין)

מבין ששת המצטרפים, שלושה שחקנים שהגיעו ממש בימים האחרונים לפני סגירת החלון צפויים להיכנס ישירות להרכב הפותח. בהגנה, עמית דנציגר מקבוצת הנוער תורגל כמגן ימני במערך של שלושה בלמים ועשוי לקבל הזדמנות מפתיעה. בצד שמאל יפתח אריאל מנדי, שהצטרף מבית"ר ירושלים.

בקישור האחורי אמור לפתוח הקשר הניגרי החדש ויקטור אוצ'אי, ובהתקפה יעלה אילון אלמוג, שיפגוש את האקסית, הפועל באר שבע, ימים ספורים אחרי שעזב לטובת אשדוד. במועדון משדרים אמונה גדולה לקראת ההתמודדות. “בטרנר היינו קרובים מאוד לניצחון, אין סיבה שלא נעשה את זה בבית שלנו. השחקנים שהגיעו נכנסו מהר לעניינים ואנחנו באים בכל הכוח לקחת שלוש נקודות”, אמרו באשדוד.

