באשדוד בטוחים: באים לקחת 3 נק' מבאר שבע

אחרי שגברו על הפועל חיפה, תוצאה שהפסיקה רצף של 12 משחקים בלי ניצחון, במ.ס אשדוד רוצים לבנות על המומנטום ולחבר ניצחון שני ברציפות מחר (שבת, 19:30) מול הפועל באר שבע. בקבוצה יודעים שמרחק של שלוש נקודות בלבד מחוף מבטחים לא מספיק, ומבינים שכל משחק עכשיו הוא קריטי כדי לברוח מהתחתית.

באשדוד סיימו את חלון ההעברות עם שישה שחקנים חדשים ומקווים שהרענון בסגל ייתן את הדחיפה כדי לצאת מכלל סכנה. המבחן הקרוב יהיה באצטדיון הי"א נגד המוליכה, משחק שבו ירצו להראות שהניצחון האחרון לא היה מקרי.

צמד המאמנים, אבי אבינו וניר ביטון, צפויים לבצע מספר שינויים בהרכב, בעיקר בגלל היעדרויות. אבישי כהן ורועי גורדנה ייעדרו תקופה ממושכת בשל פציעות, וגם חמודי עאמר לא יעמוד לרשותם בעקבות הרחקה.

ניר ביטון (עמרי שטיין)

מבין ששת המצטרפים, שלושה שחקנים שהגיעו ממש בימים האחרונים לפני סגירת החלון צפויים להיכנס ישירות להרכב הפותח. בהגנה, עמית דנציגר מקבוצת הנוער תורגל כמגן ימני במערך של שלושה בלמים ועשוי לקבל הזדמנות מפתיעה. בצד שמאל יפתח אריאל מנדי, שהצטרף מבית"ר ירושלים.

בקישור האחורי אמור לפתוח הקשר הניגרי החדש ויקטור אוצ'אי, ובהתקפה יעלה אילון אלמוג, שיפגוש את האקסית, הפועל באר שבע, ימים ספורים אחרי שעזב לטובת אשדוד. במועדון משדרים אמונה גדולה לקראת ההתמודדות. “בטרנר היינו קרובים מאוד לניצחון, אין סיבה שלא נעשה את זה בבית שלנו. השחקנים שהגיעו נכנסו מהר לעניינים ואנחנו באים בכל הכוח לקחת שלוש נקודות”, אמרו באשדוד.