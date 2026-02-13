רשמית: דאיו אופמקאנו האריך חוזה בבאיירן מינכן

דאיו אופמקאנו נשאר בבאיירן מינכן. אחרי סאגה מתישה, פיצוץ במגעים ודדליין שחלף, הבלם הצרפתי חתם רשמית על חוזה חדש עד 30 ביוני 2030 וסגר סופית את אחד מסיפורי ההארכה החריגים שידע המועדון בשנים האחרונות.

אופמקאנו, 27, הגיע לאליאנץ ארנה בעונת 2021/22 מר.ב לייפציג והפך לאחד מעמודי התווך של הקבוצה. מאז רשם 180 הופעות רשמיות, כבש 6 שערים ובישל 9, וזכה עם באיירן ב-3 אליפויות בונדסליגה וב-3 סופר קאפ גרמני. בנבחרת צרפת יש לו 35 הופעות ו-2 שערים, כולל זכייה בליגת האומות ב-2021 והופעה בגמר מונדיאל 2022 מול ארגנטינה.

הדרך לחתימה לא הייתה פשוטה. במשך שבועות הונחה בפניו הצעה שכללה שכר של כ-20 מיליון אירו לעונה, מענק חתימה דומה וסעיף שחרור עתידי. המחלוקת המרכזית נסבה סביב אופן תשלום מענק החתימה, כאשר סביבתו של השחקן דרשה את הסכום במכה אחת, בעוד שבבאיירן ביקשו לפרוס אותו לאורך שנות החוזה. המועדון אף משך את ההצעה לאחר שחלף הדדליין, אך אז הגיע המפנה כאשר אופמקאנו עצמו הבהיר כי ברצונו להישאר גם בתנאים שנדחו קודם לכן.

אופמקאנו (באיירן מינכן)

“המחויבות שלו היא מסר חזק”

מנכ"ל באיירן, יאן-כריסטיאן דרזן, בירך על המהלך: "דאיו אופמקאנו התבגר כאן והפך לשחקן ברמה עולמית. אנחנו שמחים שימשיך את דרכו בבאיירן. המחויבות האישית הברורה שלו היא מסר חזק לדרך הספורטיבית שלנו ולחיבור בתוך הקבוצה והמועדון".

חבר ההנהלה הספורטיבית, מקס אברל, הוסיף: "אופמקאנו הוא דמות מרכזית נוספת שהצלחנו להאריך איתה חוזה. סגל צריך עוגנים, ודאיו הוא אחד כזה. לא תמיד השאלה היא את מי אתה מחתים, אלא את מי אתה מפתח. הוא התפתח כאן לשחקן בינלאומי בכיר ואנחנו מצפים להמשך הדרך יחד". גם המנהל הספורטיבי כריסטוף פרוינד הדגיש כי הבלם מביא "שילוב חזק של מהירות, פיזיות וקריאת משחק", והפך למנהיג ולבלם ברמה עולמית.

אופמקאנו עצמו סיכם: "אני שמח מאוד להישאר בבאיירן ולהמשיך לשחק בקבוצה הזו. יש לנו קבוצה נהדרת ומאמן מצוין, ויש לנו מטרות גדולות יחד. בחיים הכול עניין של מנטליות. אני נותן את הכול עבור החברים שלי בכל אימון, רוצה לשמור על שער נקי בכל משחק ולזכות בכמה שיותר תארים עם באיירן".

כך, אחרי דרמה שנראתה כבר אבודה, באיירן הצליחה לשמור על אחד מעמודי התווך שלה לטווח ארוך. עבור המועדון זו הצהרת יציבות, ועבור אופמקאנו זו הצבעת אמון הדדית, שמחזקת את הבסיס שעליו באיירן מתכננת לבנות את השנים הבאות.