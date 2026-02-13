"טענה דורשת הוכחה, אבדיה לא פושע מלחמה"

באתר הבריטי הגרדיאן פרסמו כתבה נרחבת שעוסקת בדני אבדיה, ובאופן חריג למדי, מציגה קו שמגן עליו נוכח הדברים שספג ברשתות. תחת הכותרת "מקו העונשין לקו השבר", הכותב טוען כי השיח סביבו יצא משליטה ו”הפך פוליטי הרבה מעבר לכדורסל”.

בגרדיאן הדגישו כי הביקורת חצתה גבולות: "טרוריסט. תומך ברצח עם", נכתב שם על התגובות ברשת. עם זאת, הכותב מבהיר בצורה חד משמעית: "אבדיה לא ביצע פשעי מלחמה. אין ראיות שקושרות אותו למעשי אלימות ספציפיים נגד אזרחים".

המאמר הזכיר את שירותו הצבאי במסגרת צה"ל: "הוא שירת לפני המלחמה בעזה, כשהיה רק בן 19". בנוסף נכתב כי "טענות דורשות הוכחות. המילה פשע שמורה למעשים שניתן להוכיח, לא להסקות שנוחות לדעה מוקדמת".

עוד מובאים ציטוטים מראיונות שהעניק בעבר בהן אמר שהוא אוהב את ישראל, וכן כי הוא מנסה להסביר את המצב "מהצד הנכון והטוב". בגארדיאן מציינים כי אוהדים רשאים לבקר את עמדותיו, אך לא להפוך כל מהלך על הפרקט לשיפוט פוליטי.

דני אבדיה (רויטרס)

“אפשר לכעוס על מה שקורה בעזה, אל תצמצמו את הדיון לוויכוח על כדורסל”

בהמשך מצוטט אבדיה מתוך פרופיל ב’אתלטיק’: "אני ספורטאי. אני לא באמת נכנס לפוליטיקה, כי זה לא התפקיד שלי". הוא הוסיף: "למה אני לא יכול פשוט להיות שחקן כדורסל טוב? למה זה משנה אם אני מישראל או מכל מקום אחר בעולם? פשוט תכבדו אותי כשחקן כדורסל".

הכותב מסיים בהפניית האש כלפי המנהיגים, ומזכיר את ג'ו ביידן ואת דונלד טראמפ, לצד ציטוט של האנטר הס על ייצוג ארה"ב. המסר המרכזי: "אפשר לכעוס על מה שקורה בעזה, מבלי לצמצם את הדיון, בעצלנות, לוויכוח על כדורסל".