ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

"לא רוצה תפקיד זמני": התנאי של קין לטוטנהאם

ב'סקיי ספורטס' טוענים שמאמן פרנצווארוש מעוניין בתפקיד בלונדון, אך על בסיס קבוע בלבד. באנגליה מנתחים: "אם מישהו יכול לאחד את כולם, זה רובי"

רובי קין (IMAGO)
רובי קין (IMAGO)

רובי קין, שאימן בעבר את מכבי תל אביב והוביל אותה לאליפות, נמצא כעת במרכז השיח סביב משרת המאמן בטוטנהאם. לפי ‘סקיי ספורטס’, החלוץ לשעבר של התרנגולים "יהיה מעוניין לקחת את התפקיד, אך לא על בסיס זמני". המועדון הלונדוני ממשיך בדיונים פנימיים לאחר פיטוריו של תומאס פרנק, כשהקבוצה מדורגת במקום ה-16, 5 נקודות מעל הקו האדום, ונמצאת בעיצומו של מאבק הישרדות לצד השתתפות בשלב הנוקאאוט של ליגת האלופות.

על פי הדיווח, טוטנהאם מחפשת מאמן שיסכים לקחת סגל מוכה פציעות ולהילחם על הישארות בפרמייר ליג. עם זאת, אם הקבוצה תשרוד תחת מאמן זמני, המשרה תהפוך לאטרקטיבית הרבה יותר בקיץ, אז צפויה רשימה ארוכה של מועמדים. קין עצמו מאמן כיום את פרנצווארוש, אלופת הונגריה, שהעפילה לשלב הנוקאאוט של הליגה האירופית ומוליכה את הליגה המקומית. בסקיי מדגישים כי הוא "הרוויח את הזכות לבקש יותר מתפקיד של ממלא מקום".

במקביל לדיווח על תנאיו של קין, העיתונאי פבריציו רומאנו מדווח שטוטנהאם יצרה קשר עם איגור טודור, כאשר בשלב הזה הכיוון שלה הוא מאמן זמני. במועדון מתכננים מינוי מאמן זמני במטרה לחפש מאמן קבוע לקיץ, כאשר גם רוברטו דה זרבי ומאוריסיו פוצ’טינו מועמדים. האירי, כאמור, לא רוצה להגיע בידיעה שזה לפחות מחצי עונה.

קין לא יהיה לא ממלא מקום, אלא מאמן קבוע

הניתוח של מארק מקאדם ב’סקיי ספורטס’ מציין כי קין מאמין שיחזור יום אחד לטוטנהאם כמאמן ראשי, אך "היום הזה עשוי להמתין אם הציפיות שלו לא ייענו". הוא זכה באליפויות בישראל ובהונגריה, בנה מוניטין של מפתח שחקנים, ופעל בתקציב מוגבל. בין היתר, היה דמות מרכזית בהתפתחותו של אלכס טות’, שנמכר לבורנמות’ ביותר מ-10 מיליון ליש"ט. תכונות כמו עבודה עם תקציב נמוך, פיתוח צעירים ויד חזקה בחדר ההלבשה הן בדיוק מה שמועדונים מחפשים כיום, ואלו מאפיינים שמתאימים למודל של טוטנהאם.

רובי קין (IMAGO)

קין נתפס כמאמן פופולרי אך קשוח. הוא אינו מהסס להחליף שחקנים במחצית אם אינם עומדים בסטנדרט, ללא קשר למעמדם. "יד חזקה יכולה להיות שימושית עבור טוטנהאם בבלגן הנוכחי", נכתב. גם מייקל דוסון, בלם העבר של המועדון, קרא למנותו באופן קבוע ולא זמני: "יש מישהו שמכיר את המועדון, שאוהב אותו ויכול לאחד את כולם. זה רובי קין". לדבריו, "הוא ייתן לשחקנים ביטחון".

בטור דעה נפרד, איימון דנפי טען כי בעבר אף הסתכסך עם קין, אך כיום הוא משוכנע שהוא האיש שיכול להציל את טוטנהאם. הוא הזכיר את יותר מ-100 השערים שכבש במדי המועדון ואת העובדה שהוביל אותו לאחד משני התארים היחידים שהשיג במאה הנוכחית. "הוא מבין את טוטנהאם. זה לא דבר קטן", כתב.

דנפי הדגיש את הביטחון העצמי והכריזמה של קין, את היכולת שלו ליצור תרבות של ניצחון כפי שעשה בישראל ובהונגריה, ואת האמונה שלו בעצמו. לדבריו, טוטנהאם היא אתגר מסוכן עבור מאמן צעיר, אך "הזדמנות לא מגיעה עטופה בסרט". בסיכום כתב: "רובי קין וטוטנהאם זה נישואים שנעשו בגן עדן".

