המחווה של סימאונה לימאל, שמסעירה את בארסה

ברצלונה לא הופיעה במטרופוליטנו ונחלה תבוסה 4:0 צורבת לאתלטיקו מדריד, כזו שמשאירה אותה, אלא אם יתרחש נס, מחוץ לגמר גביע המלך 2025/26 שייערך בסוף השבוע של 18-19 באפריל בלה קרטוחה. זה היה המשחק החלש ביותר של הקבוצה תחת האנזי פליק, כשאתלטיקו גברה עליה בכל היבט של המשחק. כבר בשלב מוקדם עלתה אתלטיקו ליתרון אחרי טעות של ז’ואן גארסיה, שהושפע גם ממצבו הירוד של הדשא.

גם המחלוקת לא איחרה לבוא. חואן מרטינס מונוארה אישר שער של פאו קוברסי, אך לאחר יותר מ-6 דקות ביטל אותו בעקבות התערבות שופט ה-VAR פבלו גונסאלס פוארטס. זה קרה בדקה ה-52 והיה אמור לצמק ל-4:1. השער נפסל בשל נגיעה חוזרת של רוברט לבנדובסקי, שנמצא בעמדה שנראתה כלא חוקית. בהמשך פורסמה הודעה חריגה מוועדת השופטים ובה הודו בכשל טכנולוגי חסר תקדים: "המערכת החצי-אוטומטית לא הצליחה למפות את השחקנים".

אך הסערה לא נעצרה שם. במהלך המשחק, כשהתוצאה כבר עמדה על 3:0, המצלמות תפסו את דייגו סימאונה מבצע מחווה מאזורו הטכני. מחווה שנראתה כמכוונת כלפי שחקן מסוים בברצלונה, לאמין ימאל. המאמן הארגנטינאי סימן בידו הימנית את הספרה 3 מיד לאחר השער השלישי של אתלטיקו, אותו כבש אדמולה לוקמן, ובדיוק אז חלף במקום מספר 10 של ברצלונה.

דייגו סימאונה בטירוף (IMAGO)

התמונות, ששודרו ב"אל צ’ירינגיטו", הראו את סימאונה מתקרב ללאמין ימאל ומניף את שלוש האצבעות. הכוכב הצעיר, כמו יתר חבריו, לא סיפק את הופעתו הטובה ביותר, אך צפוי לשאוף לנקמה בהמשך העונה. המשימה בגומלין בקאמפ נואו תהיה קשה, אך בברצלונה עדיין לא הרימו ידיים.

זו אינה הפעם הראשונה שסימאונה מסתבך במחווה שנויה במחלוקת. רק לפני כחודש, בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, התעמת עם ויניסיוס ואמר לו "פלורנטינו יעיף אותך!", אמירה שעשתה סיבוב בעולם והעמידה אותו באור שלילי. ימים לאחר מכן התנצל פומבית: "ראשית, אני רוצה לבקש סליחה ממר פלורנטינו וממר ויניסיוס על האירוע שראיתם. לא היה נכון מצדי להעמיד את עצמי בעמדה הזו. מה שאמרתי לא היה נכון. אני מקבל זאת. לאחר מכן הם ניצחו אותנו והגיע להם לעלות. ריאל מדריד היא קבוצה שתמיד מתחרה". כעת, המחווה לעבר לאמין ימאל מציתה מחדש את הוויכוח סביב התנהלותו על הקווים.