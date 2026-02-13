דריכות בהפועל פתח תקווה, 6,500 אוהדים יגיעו

דריכות גדולה בהפועל פ"ת לקראת המשחק הביתי מחר (שבת, 15:00) מול הפועל חיפה, שניצחון בו, יכול לקרב את המלאבסים לפלייאוף העליון ולהוות חותם לעונה אדירה של המאמן עומר פרץ וחניכיו.

קצת יותר מ-24 שעות לפתיחת המשחק, המבצעים שפרסמו במועדון הוכיחו את עצמם, כאשר קרוב ל-6500 אוהדים הבטיחו את מקומם, כאשר ההערכה היא שהיציע המזרחי יהיה מחר מלא כמעט לחלוטין.

מבחינה מקצועית, אלכס מוסונדה וארי כהן, יערכו הופעת בכורה בסגל של פרץ, כאשר ייתכן שאחד מהם אף יפתח בקישור, לצידם של בוני אמיין ורועי דוד. המאמן, מתלבט בין השניים לבין תומר אלטמן, כאשר אחד מהשלושה יפתח. שחקן נוסף שהצטרף השבוע, אוראל באיה, לא יהיה בסגל.

עומר פרץ (רדאד ג'בארה)

עידן כהן, עדיין לא החלים מפציעתו וייעדר שבוע נוסף, כאשר גם נדב נידם, ששוב סובל מכאבים, ייעדר. לעומת זאת שחר רוזן כשיר וייכלל בסגל אך לא נראה שיפתח. קליי, שחש כאבים, ערך אימון מלא. פרץ צפוי לשמור כמעט לחלוטין על ההרכב שחזר מאיצטדיון דוחא עם ניצחון 1:2 בשבוע שעבר.

"התרגשות גדולה. אנחנו במומנטום טוב ועשינו ניצחון ענק בסכנין. אנחנו רוצים להמשיך במומנטום, אבל צריך לבוא שוב מחדש עם כל האנרגיות ולהיות סבלניים כי זה משחק חפירות. עם האנרגיה שתהיה באצטדיון, אני מאמין שנביא ניצחון. כל משחק הוא גמר: אין אפשרות למעוד. יש לנו פער של משחק, אבל אנחנו רוצים לנסות לסיים את זה כמה שיותר מהר. הפועל חיפה נלחמת על חייה, יהיה קרב עיקש", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר (שחר רוזן), בוני אמיין, תומר אלטמן (אלכס מוסונדה/ארי כהן), רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומרק קוסטה