ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4116-3723קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

מילאן מתעניינת בג'רארד מרטין, ברצלונה שוקלת

שחקן ההגנה של הקטלונים מחוזר בשוק האיטלקי, וכבר בקיץ שעבר הוא היה יכול לעזוב. ההצעה עליו עשויה לעבור את 25 מיליון האירו. כל הפרטים בפנים

|
ג'רארד מרטין (IMAGO)
ג'רארד מרטין (IMAGO)

ברצלונה כבר אינה פוסלת מכירה משמעותית לקראת חלון ההעברות של הקיץ הקרוב. עסקה שיכולה להיות חיונית אם המועדון ירצה לחזק את עמדת החלוץ המרכזי, מה שידרוש יצירת מרחב שכר מספק. הרעיון של ההנהלה הוא להיפרד משחקן שאינו נחשב לבלתי ניתן למכירה, ויש כמה אפשרויות על השולחן.

אחת מהן היא ג’רארד מרטין, שכבר היה יכול לעזוב בקיץ שעבר, אך לבסוף נשאר בהחלטת השחקן, דבר שהוביל בסופו של דבר לעזיבתו של איניגו מרטינס. באיטליה כבר הביעו עניין בכדורגלן ומיצבו את עצמם סביב אפשרות של יציאה.

מילאן היא הקבוצה שמעוניינת להחתים את שחקן הבית של ברצלונה, בהצעה שעשויה לעבור את 25 מיליון האירו. מרטין הרוויח העונה דקות רבות כשחקן הרכב בעמדת הבלם השמאלי, וזו העמדה שמילאן מבקשת לחזק במהלך הקיץ באמצעות עסקה מתונה והשקעה בכדורגלן בעל פוטנציאל. מרטין מתאים למה שהם מחפשים, ונותר לראות אם המגעים יבשילו לכדי הסכמה.

לא מכניסים שחקן קר לבעוט פנדל!

הערכת השווי של מרטין הוכפלה באופן אקספוננציאלי בשנים האחרונות מאז עלה לקבוצה הראשונה. השנה היא כמעט הוכפלה והגיעה ל-20 מיליון אירו. הרב גוניות שלו, היכולת לשחק גם כבלם שמאלי וגם כמגן, וגילו, רק בן 23, הופכים אותו לשחקן מבוקש בשוק, כל זאת אם ברצלונה תחליט שהוא יכול לעזוב החל מיוני. המועדון אכן הקשיב להצעות בעונה שעברה, אך שחקן הבית לא רצה לשמוע על עזיבה.

חידוש חוזה

הספרדי חידש את חוזהו עד 2028, עם סעיף שחרור בגובה 100 מיליון אירו. בקיץ קיבלה ברצלונה הצעה רשמית מוולבס בסך כ-15 מיליון אירו. בין המועדונים כמעט הושג סיכום, אך השחקן סירב באופן מוחלט לנהל משא ומתן. גם אברטון הביעה עניין בימים האחרונים של החלון, אך שם הן ברצלונה והן השחקן סגרו את הדלת.

המגן השמאלי צבר את אמונו של האנזי פליק, אם כי כמעט שאינו משחק כמגן, שם אלחנדרו באלדה הוא השחקן הבכיר הברור. כעת הוא חלק מהרוטציה, אך ברצלונה מתכננת להחתים בקיץ בלם שמאלי ברמה גבוהה, מה שעשוי לסבך את מצבו. מילאן אורבת, אך עשויות להגיע הצעות מעניינות נוספות. התמונה פתוחה לחלוטין, למעט עמדתו של השחקן, שנותר נחוש ברצונו להישאר.

