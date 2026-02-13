בשורה טובה לעמק: ווילר עשוי להיות כשיר לגביע

הפועל העמק נושמת לרווחה: הפורוורד, ארון ווילר, שנפצע בכתפו באימון הקבוצה בשבוע שעבר, עבר בדיקת MRI שמראה שהפציעה בכתף לא חמורה, וכעת הקבוצה מנסה להכשירו לשבוע הגביע (חצי הגמר של העמק מול הרצליה ביום שני, 16.2).

ווילר (27, 2.05) מעמיד העונה בעמק ממוצעים של 7.9 נקודות, 5 ריבאונדים, 1.1 אסיסט, 1.3 חטיפה למשחק, 1.4 חסימה ומדד 9.9, ב-19.6 דקות משחק בממוצע. השחקן הגיע לצפוניים לאחר עונה בליגה הצרפתית במדי שאלוט באסקט, במדיה קלע 8.4 נקודות למשחק.

שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)

החבורה של שרון אברהמי רושמת עונה יוצאת מן הכלל, כשמלבד ההעפלה לחצי גמר הגביע, היא מדורגת במקום השלישי בליגה עם מאזן נהדר של 4:12, כשהיא במרחק של שני משחקים מהפועל ת”א השנייה ושלושה ממכבי הראשונה. כעת, העמק תרצה לעשות צעד נוסף במטרה להשיג תואר היסטורי.