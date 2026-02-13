"אפשר לטפל בשפתיים, אבל זה לא מפריע לי"

נבות רטנר הוא אחד השמות הגדולים של מכבי חיפה בעונה הזו, הקשר בן ה-18 התראיין היום (שישי) לפודקאסט “גורמים במועדון” של האתר הרשמי של הירוקים, ושיתף על ההשתלבות בקבוצה ועל המחלה המולדת שלו בשפתיים.

הקשר נשאל על השפה שלו והשיב: “זו מחלה מולדת שנקראת AVM, שמה שהיא גורמת זה לעודף כלי דם שמתרכזים בשפה וככה זה נראה”. לאחר מכן נשאל האם זה בר טיפול, רטנר השיב בחיוב ושיתף: “אני אחרי 3 צינטורים שלא צלחו ואנחנו בדיבור עם מספר רופאים לנסות טיפול חדשני”.

הריאיון המלא

איך ההרגשה? להיות בבוגרים של מכבי חיפה, מועדון שבו גדלת ממחלקת הנוער?

“זו ההרגשה הכי מיוחדת בעולם, להגשים את החלום הזה של לעלות בסמי עופר מול 30 אלף איש, אין דברים כאלה”.

והדקות הראשונות שלך היו בטרנר, מה זה עשה לך לעלות למשחק כזה?

“בגדול זה הרגיש כמו עוד משחק, עלית למגרש והרגשתי כמו עוד יום במקצוע למרות הקהל וההתרגשות אבל היא לאט לאט התפוגגה ושיחקתי את המשחק שלי”.

נראה שאתה די משתלט על המקום שלך בהרכב, אתה אפילו כבר עם ותק בהרכב יחסית לגיל שלך כמובן.

“לא אני בהתחלה יש לי עוד דרך לעבור”.

ובוא נפתח את זה, מה יש לך בשפה?

זה מפריע לך ביום יום?

“לא, אני למדתי לחיות עם זה, מגיל 0 עד עכשיו למדתי להתרגל”.

הרבה מדברים עליך, במקום על הכדורגל על השפה וכששאלתי אותך אמרת “בסדר שידברו על זה”, צריך חתיכת חוסן מנטלי בשביל להתמודד עם זה לא?

“תשמע, אני הכנתי את עצמי כל החיים ליום הזה, ידעתי שזה יגיע, ידעתי שיהיה תגובות פחות טובות, יצחקו ויהיה סתלבט, אבל זה לא מעניין אותי אני ממשיך בשלי. אני משתדל לא להסתכל על זה אבל תמיד שולחים לי החברים והמשפחה ואנחנו צוחקים על זה יחד, זה לא מפריע לי”.

אז בוא נחזור לכדורגל, מה התפקיד האהוב עליך, איפה אתה מרגיש הכי בנוח?

מה שיתנו לי, משהו בשילוב בין ה-6 ל-8, להצטרף להתקפה ולבנות גם מאחור משהו בינהם.

איך הוסללת לתפקיד הזה?

אני התחלתי בתור בלם בכלל, בשמיניות, מי שטוב עם הכדור שמים אותי בהגנה שיעשה סדר, וכשגדלתי הצד ההגנתי היה פחות חזק אצלי אז דחפו אותי קדימה ושם הצלחתי להתבלט”.

קבוצת הנוער אתה השארת אותה אחרי ניצחון על אוסטריה וינה ונאנט. אבל לא היית בברצלונה, התבאסת?

טוב לי באיפה שאני, ברק החליט להשאיר אותי ואני מתמקד במה שאני יכול לעשות לא במה שלא, אבל אני הכי גאה בהם.

ואיך הרגשת כשעברנו את ברצלונה?

שברתי כיסא בבית איך שמחתי איזה חגיגות איך שמחתי.

בוא ספר לנו קצת איפה גדלת?

אני גדלתי ביישוב שנקרא מירית, ליד כפר סבא. בית גדול 7 אחים

אחיך ניצח את בית”ר, עכשיו כמה אחים כדורגלנים אתם?

חמישה פעילים, אדר ברמת גן, ישי בקריית מלאכי בליגה א ושני הקטנים בהפועל ר”ג.

אתה עוקב אחריהם?

ברור, כל משחק שאני יכול אני הולך לראות, השבוע הייתי ב-3 משחקים כל פעם שאני בבית ויש לי זמן אני הולך לראות, זה יותר חשוב מהכל.

אתה מרגיש שנהיית מוכר?

כן, ניגשין ברחוב ועוצרים לסלפי, אני יושב ביציע של אחים שלי ובאים אליי לסלפי זה הכי כיף בעולם כל האהבה הזאת.

אם נחזור לשפה, בהתחלה זה היה צחוקים אבל אחרי כמה זמן זה הפסיק.

התרגלו, כמו שאני התרגלתי.

גדלתי 7 אחים איך היו היחסים בבית, ההורים?

“אמא היא המלכה של הבית, היא גידלה אותנו בטח 7 ילדים שכל הזמן צריך להפריד”

מי השחקנים שאתה מסתכל עליהם וכמוהם רוצה להיות?

קרוס ובוסקטס הם האיידולים, בארץ נטע לביא באליפויות זה היה תענוג לצפות בו, הרבה דברים שהוא היה עושה הייתי לומד ועושה והיום אני מנסה להביא את זה לידי ביטוי.

מה היית רוצה לשפר?

דיברנו על נטע היה לו את הקטע שהוא היה יוצא עם הכדור בכוח ואז משחרר את המסירה לגול ואני רוצה להשתפר בזה.

נבות הילד, חלם להגיע למקומות האלה?

כן ללא ספק, מאז שהייתי ילד דמיינתי את עצמי בסמי עופר מלא בלומפילד מלא מלה קהל לחץ זה מה שרציתי.

אבל אתה לא נראה לחוץ, המשחק שלך ממש קר רוח

אני נורא נהנה מהאירוע, כשאתה נהנה אתה לא חושב יותר מידי אתה פשוט עושה, אתה אוהב את זה ואנשים מפרגנים אתה ממשיך בדרך.

מה עם אתלטיקו מדריד?

אם יגידו לי לנסוע אני אומר אמן אקפוץ על כל משחק שיהיה ליגת אלופות גביע הכל.

מה החלומות לעתיד?

מנצ’סטר יונייטד, למרות שלא רציתי שהם ינצחו את ווסטהאם, שההוא לא יסתפר לא רציתי שכולם ישמחו, למרות שאני אוהד יונייטד.

מה אתה רוצה להשיג במכבי חיפה?

קודם כל אליפות, ששנתיים לא הייתה פה, לגבי העונה זה גביע. בשנים הבאות להתקדם עוד יותר אליפויות, תארים ליגת האלופות עוד פעם זה החלום המרכזי כרגע.