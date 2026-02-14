בנזמה "טורף" את נונייס שנותר מחוץ לסגל לליגה

החתמתו של קארים בנזמה באל הילאל יצרה רעידת אדמה עם סגירת חלון ההעברות של החורף. כריסטיאנו רונאלדו אף יצא לשביתה. אך אחרי הופעת בכורה בלתי נשכחת, שכללה שלושער, שחקן ליון, ריאל מדריד ואל איתיחאד לשעבר עקף את דרווין נונייס והותיר אותו במצב רעוע במיוחד, ארבעה חודשים בלבד לפני המונדיאל.

באל הילאל היו מודעים היטב להשלכות של צירוף בנזמה. למרות שהשאילו את ז’ואאו קאנסלו לברצלונה עד לסיום העונה, הגעתו של הצרפתי חרגה מהמכסה של שמונה שחקנים לא-אירופאים שמותרת בליגה הסעודית.

עוד לפני שההחתמה נחשפה, אל הילאל הייתה מוכנה להיפרד ממרקוס לאונרדו, שקושר לאתלטיקו מדריד בימים האחרונים של חלון ההעברות. עם זאת, העסקה לבסוף נפלה, והקבוצה של סימונה אינזאגי החליטה לשחרר את דרווין. הוא לא היחיד, גם פבלו מארי, שהצטרף מפיורנטינה בחלון ההעברות הנוכחי, נותר מחוץ לסגל.

קארים בנזמה (רויטרס)

עם 7 שערים ב-23 משחקים בכל המסגרות העונה, היכולת של דרווין הייתה רחוקה מאוד מהציפיות. במיוחד לאחר שאל הילאל השקיעה למעלה מ-50 מיליון אירו בקיץ האחרון כדי להביאו מליברפול. מה שהוא לא יכול היה לצפות, עם זאת, הוא שכעבור כמה חודשים ימצא את עצמו במצב הזה.

כאשר לואיס סוארס ואדינסון קבאני מחוץ לתמונה בנבחרת אורוגוואי, מקומו במונדיאל היה כמעט מובטח. נראה אם לא ילך באותה דרך של רנאן לודי ויסיים את חוזהו באופן חד צדדי. אחרת, דרווין יצטרך להסתמך על הופעותיה של אל הילאל בליגה הסעודית כדי לשכנע את מרסלו ביילסה שעליו להיות חלק מהסגל שייסע למונדיאל.

קוליבאלי מאריך חוזה עד 2027

זה היה יום עמוס בהחלטות עבור אל הילאל. שבוע בלבד לאחר שהודיעה על הארכת חוזהו של רובן נבש, הצליחה הקבוצה לשכנע גם את קוליבאלי, שחוזהו היה אמור להסתיים ביוני הקרוב, להישאר. הבלם הסנגלי, שהצטרף מצ’לסי בקיץ 2023 תמורת 23 מיליון אירו, האריך את חוזהו עד 2027.