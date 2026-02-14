יום שבת, 14.02.2026 שעה 13:51
ליגה סעודית 25-26
5318-5521אל הילאל1
5014-4021אל אהלי2
4918-5120אל נאסר3
4719-4621אל קאדיסיה4
3924-3821אל טאאוון5
3726-3621אל איתיחאד6
3532-3021אל אטיפאק7
2830-2621ניאום8
2632-3920אל חאליג'9
2435-2620אל פאתח10
2438-2221אל חאזם11
2335-2321אל פייחה12
1935-2620אל חולוד13
1931-2121אל שבאב14
1536-1621דאמאק15
1240-1820אל ריאד16
1043-1621אל אחדוד17
541-1820אל נג'מה18

בנזמה "טורף" את נונייס שנותר מחוץ לסגל לליגה

יפגע בכושר לקראת המונדיאל? אל הילאל נאלצה להשאיר את החלוץ האורוגוואי מחוץ לרשימת הסגל שלה לליגה הסעודית משום שעברה את מכסת השחקנים הזרים

|
דרווין נונייס (IMAGO)
דרווין נונייס (IMAGO)

החתמתו של קארים בנזמה באל הילאל יצרה רעידת אדמה עם סגירת חלון ההעברות של החורף. כריסטיאנו רונאלדו אף יצא לשביתה. אך אחרי הופעת בכורה בלתי נשכחת, שכללה שלושער, שחקן ליון, ריאל מדריד ואל איתיחאד לשעבר עקף את דרווין נונייס והותיר אותו במצב רעוע במיוחד, ארבעה חודשים בלבד לפני המונדיאל.

באל הילאל היו מודעים היטב להשלכות של צירוף בנזמה. למרות שהשאילו את ז’ואאו קאנסלו לברצלונה עד לסיום העונה, הגעתו של הצרפתי חרגה מהמכסה של שמונה שחקנים לא-אירופאים שמותרת בליגה הסעודית.

עוד לפני שההחתמה נחשפה, אל הילאל הייתה מוכנה להיפרד ממרקוס לאונרדו, שקושר לאתלטיקו מדריד בימים האחרונים של חלון ההעברות. עם זאת, העסקה לבסוף נפלה, והקבוצה של סימונה אינזאגי החליטה לשחרר את דרווין. הוא לא היחיד, גם פבלו מארי, שהצטרף מפיורנטינה בחלון ההעברות הנוכחי, נותר מחוץ לסגל.

קארים בנזמה (רויטרס)קארים בנזמה (רויטרס)

עם 7 שערים ב-23 משחקים בכל המסגרות העונה, היכולת של דרווין הייתה רחוקה מאוד מהציפיות. במיוחד לאחר שאל הילאל השקיעה למעלה מ-50 מיליון אירו בקיץ האחרון כדי להביאו מליברפול. מה שהוא לא יכול היה לצפות, עם זאת, הוא שכעבור כמה חודשים ימצא את עצמו במצב הזה.

כאשר לואיס סוארס ואדינסון קבאני מחוץ לתמונה בנבחרת אורוגוואי, מקומו במונדיאל היה כמעט מובטח. נראה אם לא ילך באותה דרך של רנאן לודי ויסיים את חוזהו באופן חד צדדי. אחרת, דרווין יצטרך להסתמך על הופעותיה של אל הילאל בליגה הסעודית כדי לשכנע את מרסלו ביילסה שעליו להיות חלק מהסגל שייסע למונדיאל.

קוליבאלי מאריך חוזה עד 2027

זה היה יום עמוס בהחלטות עבור אל הילאל. שבוע בלבד לאחר שהודיעה על הארכת חוזהו של רובן נבש, הצליחה הקבוצה לשכנע גם את קוליבאלי, שחוזהו היה אמור להסתיים ביוני הקרוב, להישאר. הבלם הסנגלי, שהצטרף מצ’לסי בקיץ 2023 תמורת 23 מיליון אירו, האריך את חוזהו עד 2027.

