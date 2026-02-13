יום שישי, 13.02.2026 שעה 17:32
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

גולר מכחיש טענות לבריונות: קראתי את זה בצער

הקשר הגיב לדברים שנאמרו על ידי סרחט פקמזצ’י, לשעבר ראש מערך הסקאוטינג של פנרבחצ’ה ואחד האנשים שליוו אותו מקרוב בתחילת דרכו. וגם: השיא שישבור

|
ארדה גולר (IMAGO)
ארדה גולר (IMAGO)

ארדה גולר הבהיר כי קרא בצער את ההצהרות הפומביות האחרונות של סרחט פקמזצ’י, שלדבריו מילא תפקיד חשוב בתחילת הקריירה שלו, בנוגע לבריונות שהוא חווה לכאורה בריאל מדריד מהשחקנים. "עצוב לי לראות את ההצהרות הציבוריות האחרונות של סרחט פקמזצ’י, ששיחק תפקיד חשוב בתחילת הקריירה שלי. מהיום הראשון התקבלתי בחום על ידי כולם במועדון הזה ותמיד ראיתי במקום הזה משפחה", מסר גולר בהודעה רשמית.

השחקן הטורקי הוסיף: "אני גאה מאוד להיות שחקן ריאל מדריד ואני רוצה להגן על הסמל הזה עוד שנים רבות", וביקש להתעלם מהדברים שנאמרו בנושא. לסיום הדגיש: "יש לנו קבוצה חזקה מאוד ואני שמח וגאה לחלוק חדר הלבשה עם כל חבריי לקבוצה. אני מבקש בנימוס שלא לייחס חשיבות להערות או לדיווחים, בכתב או בעל פה, בנושא הזה".

גולר עולה על גולר

גולר נמצא במרחק דקה אחת בלבד מהשוואת סך הדקות שלו מהעונה שעברה, וכבר בפברואר. מדובר במדד ברור להתקדמות של שחקן שהפך משחקן משלים לדמות מפתח. מ-2,197 דקות ב-49 משחקים בעונה הקודמת, הוא עומד כעת על 2,196 דקות ב-35 משחקים בלבד. תחת ארבלואה הוא פתח ב-6 מתוך 7 משחקים, מרגיש שהוא מתפתח ומשתפר, עם הכדור ובלעדיו, ואף הכחיש דיווחים חיצוניים כשהבהיר שהוא שמח במועדון ממדריד.

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

המאמן נותן בו אמון מלא. לאחר שפתח באלבסטה והיה מחליף משמעותי מול לבאנטה עם בישול, דיוק מסירות גבוה ויצירת מצבים, הגיעו 5 הופעות בהרכב מול מונאקו, ויאריאל, בנפיקה, ראיו ו-ולנסיה. לעיתים שיחק במרכז ולעיתים באגף, אך נותר שחקן הרכב קבוע. עוד קודם לכן צ’אבי אלונסו ניסה לקדם אותו ואף הגדיר אותו כ"שילוב בין אוזיל לגוטי", כשהדגיש שיש "להשקיע" בו, לתת לו לשחק ולהישאר גם כשהוא טועה. זהו גם הקו של ארבלואה, שרואה בו שחקן שיכול להנהיג.

המספרים מחזקים זאת. במסטאייה הוביל במספר ההרמות לרחבה עם 9, והיה שני במסירות לשליש האחרון עם 22. הוא מסוכן מהאגף ומהמרכז, אך ההתקדמות אינה רק התקפית, מול ולנסיה היה גם המוביל בחילוצי כדור עם 8. בגיל 20, לקראת יום הולדתו ה-21 ב-25 בפברואר, הוא ממשיך לצמוח. הצוות המקצועי אופטימי ורוצה להעניק לו תפקיד מרכזי, להשקיע ביהלום שעדיין לומד, אך כבר מאיים לשבור את שיא הדקות של עצמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
