הנבחרת תפתח נגד אוסטריה, ותמשיך מול אירלנד

נבחרת ישראל הוגרלה אתמול (חמישי) בליגת האומות מדרג 1 בליגה B, כאשר השיבוץ לבית מספר שלוש זימן יריבות בדמות אוסטריה, אירלנד וקוסובו. החבורה של רן בן שמעון תשחק שישה מחזורים, משחק בית ומשחק חוץ נגד כל היריבות, במסגרת שלושה חלונות של שני משחקים, כאשר חלון ספטמבר ואוקטובר ממש סמוך אחד לשני. היום פורסמו גם המועדים הרשמיים לכל אחד מששת המשחקים.

החבורה בכחול לבן תתחיל את הקמפיין במשחק חוץ נגד אוסטריה ב-24.9, כאשר שלושה ימים לאחר מכן נקבל כמארחים את נבחרת אירלנד למפגש טעון. ההתמודדות השלישית בתחילת אוקטובר תהיה עוד משחק ביתי (לפחות על הנייר כרגע) מול קוסובו. את שלב הבתים הנבחרת תסגור איך שפתחה, מול אוסטריה כשהפעם האוסטרים יהיו האורחים.

מועדי משחקי נבחרת ישראל בליגת האומות

24.9 אוסטריה – ישראל (חוץ)

27.9 ישראל – אירלנד (בית)

1.10 ישראל – קוסובו (בית)

4.10 אירלנד – ישראל (חוץ)

14.11 קוסובו – ישראל (חוץ)

17.11 ישראל – אוסטריה (בית)

נבחרת ישראל (IMAGO)

על מה משחקים והקשר ליורו 2028

הנבחרות מתחרות בין היתר גם על עלייה וירידה לליגה גבוהה או נמוכה יותר. אלה שיסיימו במקום הראשון בבתים בליגות ב', ג' ו-ד' עולות ישירות ליגה, בעוד שהאחרונות בכל בית בליגות א' ו-ב' יורדות ישירות ליגה. התחרות תכלול גם משחקי פלייאוף על עלייה/ירידה לאחר שלב הבתים, הנבחרות המדורגות במקום השלישי בליגה א' יתמודדו מול סגניות ליגה ב', והנבחרות המדורגות במקום השלישי בליגה ב' יתמודדו מול סגניות ליגה ג'.

כמו כן, הצטיינות בליגת האומות עשויה לשפר את סיכויי הנבחרת להעפיל ליורו 2028. מלבד האפשרות לעלות דרג בהגרלת מוקדמות היורו, בין ארבע לתשע נבחרות עשויות להגיע לפלייאוף מוקדמות אליפות אירופה דרך ליגת האומות. יש לציין גם כי מספר הכרטיסים לפלייאוף היורו תלוי בביצועי מארחות הטורניר (אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד), להן נשמרים מקומות בפלייאוף במידה שלא יעפילו מהמוקדמות.