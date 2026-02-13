יום שבת, 14.02.2026 שעה 15:54
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

חגיגה באור יהודה: 3500 משתתפים במרוץ ה-14

העיר ממרכז הארץ לבשה חג עם 2000 רצים במקצים התחרותיים, לצד מקצים קהילתיים מרגשים. ראש העיר ליאת שוחט: "גאווה עצומה, זה הרבה מעבר לספורט"

|
מרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)
מרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)

אור יהודה צבעה הבוקר (שישי) את רחובותיה בכחול ובלבן עם קיומו של מרוץ אור יהודה ה-14. האירוע, שהפך מזמן לאבן שואבת עבור רצים מכל רחבי הארץ, הגיע השנה לשיא חדש כאשר כ-3,500 משתתפים מילאו את המסלולים השונים, מתוכם כ-2,000 רצים ורצות במקצים התחרותיים ל-5 ול-10 קילומטרים.

​המרוץ, שמתאפיין במסלול מהיר ושטוח ובארגון לוגיסטי קפדני, ביסס את מעמדו כאחד המרוצים המובילים בלוח השנה של איגוד האתלטיקה. הוא כלל מקצה ל-10 קילומטר ומקצה נוסף ל-5 קילומטר שגם הוכר כאליפות ישראל. 

לצד הרצים המקצועיים, בלטו המקצים העממיים ששיקפו את פניה של הקהילה המקומית: מקצה מרגש לשני קילומטר לזכרה של הדר כהן ז"ל, בהשתתפות בני משפחתה, תלמידי בתי הספר ולוחמי פלוגת הדר, ומקצה מיוחד ל-300 מטרים עבור תושבים עם צרכים מיוחדים, שזכה לתשואות רבות על קו הסיום.

ההזנקה במרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)ההזנקה במרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)
טקס ההנצחה במרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)טקס ההנצחה במרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)
מרוץ אור יהודה ה-14 (סטודיו ישראל)מרוץ אור יהודה ה-14 (סטודיו ישראל)

“ראינו את אור יהודה בשיא תפארתה”

​ראש העיר, ליאת שוחט, ציינה בסיכום האירוע: "הבוקר ראינו את אור יהודה בשיא תפארתה. לראות 3,500 רצים, מילדים ועד ספורטאים מקצועיים, כובשים את המסלולים בנחישות כזו, זו גאווה עצומה. המרוץ הזה הוא הרבה מעבר לספורט - הוא מפגן של אחדות, זיכרון משותף וערכים. אני מודה לכל השותפים שהפכו את החזון הזה למציאות בשטח ברמה הגבוהה ביותר".

