חגיגה באור יהודה: 3500 משתתפים במרוץ ה-14

אור יהודה צבעה הבוקר (שישי) את רחובותיה בכחול ובלבן עם קיומו של מרוץ אור יהודה ה-14. האירוע, שהפך מזמן לאבן שואבת עבור רצים מכל רחבי הארץ, הגיע השנה לשיא חדש כאשר כ-3,500 משתתפים מילאו את המסלולים השונים, מתוכם כ-2,000 רצים ורצות במקצים התחרותיים ל-5 ול-10 קילומטרים.

​המרוץ, שמתאפיין במסלול מהיר ושטוח ובארגון לוגיסטי קפדני, ביסס את מעמדו כאחד המרוצים המובילים בלוח השנה של איגוד האתלטיקה. הוא כלל מקצה ל-10 קילומטר ומקצה נוסף ל-5 קילומטר שגם הוכר כאליפות ישראל.

לצד הרצים המקצועיים, בלטו המקצים העממיים ששיקפו את פניה של הקהילה המקומית: מקצה מרגש לשני קילומטר לזכרה של הדר כהן ז"ל, בהשתתפות בני משפחתה, תלמידי בתי הספר ולוחמי פלוגת הדר, ומקצה מיוחד ל-300 מטרים עבור תושבים עם צרכים מיוחדים, שזכה לתשואות רבות על קו הסיום.

ההזנקה במרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)

טקס ההנצחה במרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)

מרוץ אור יהודה ה-14 (סטודיו ישראל)

“ראינו את אור יהודה בשיא תפארתה”

​ראש העיר, ליאת שוחט, ציינה בסיכום האירוע: "הבוקר ראינו את אור יהודה בשיא תפארתה. לראות 3,500 רצים, מילדים ועד ספורטאים מקצועיים, כובשים את המסלולים בנחישות כזו, זו גאווה עצומה. המרוץ הזה הוא הרבה מעבר לספורט - הוא מפגן של אחדות, זיכרון משותף וערכים. אני מודה לכל השותפים שהפכו את החזון הזה למציאות בשטח ברמה הגבוהה ביותר".