חגיגה באור יהודה: 3500 משתתפים במרוץ ה-14

אור יהודה צבעה הבוקר (שישי) את רחובותיה בכחול ובלבן עם קיומו של מרוץ אור יהודה ה-14. האירוע, שהפך מזמן לאבן שואבת עבור רצים מכל רחבי הארץ, הגיע השנה לשיא חדש כאשר כ-3,500 משתתפים מילאו את המסלולים השונים, מתוכם כ-2,000 רצים ורצות במקצים התחרותיים ל-5 ול-10 קילומטרים.

​המרוץ, שמתאפיין במסלול מהיר ושטוח ובארגון לוגיסטי קפדני, ביסס את מעמדו כאחד המרוצים המובילים בלוח השנה של איגוד האתלטיקה. הוא כלל מקצה ל-10 קילומטר ומקצה נוסף ל-5 קילומטר שגם הוכר כאליפות ישראל.

“ראינו את אור יהודה בשיא תפארתה”

לצד הרצים המקצועיים, בלטו המקצים העממיים ששיקפו את פניה של הקהילה המקומית: מקצה מרגש לשני קילומטר לזכרה של הדר כהן ז"ל, בהשתתפות בני משפחתה, תלמידי בתי הספר ולוחמי פלוגת הדר, ומקצה מיוחד ל-300 מטרים עבור תושבים עם צרכים מיוחדים, שזכה לתשואות רבות על קו הסיום.

ההזנקה במרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)

טקס ההנצחה במרוץ אור יהודה (סטודיו ישראל)

מרוץ אור יהודה ה-14 (סטודיו ישראל)

ראש העיר, ליאת שוחט, ציינה בסיכום האירוע: "הבוקר ראינו את אור יהודה בשיא תפארתה. לראות 3,500 רצים, מילדים ועד ספורטאים מקצועיים, כובשים את המסלולים בנחישות כזו, זו גאווה עצומה. המרוץ הזה הוא הרבה מעבר לספורט - הוא מפגן של אחדות, זיכרון משותף וערכים. אני מודה לכל השותפים שהפכו את החזון הזה למציאות בשטח ברמה הגבוהה ביותר".

הזוכים באליפות ישראל ב-5 קילומטרים

בין המקצים, אליפות ישראל ב 5 קילומטרים התקיימה היום במרוץ, ותחת מזג האוויר מצוין ומסלול מהיר, האתלטים והאתלטיות קבעו תוצאות נהדרות. בנשים היו המדליסטיות היום: לונה צ׳מטאי סלפטר ממכבי ת"א אשר זכתה בתואר האלופה וסיימה במקום הראשון בתוצאה של 16:05, במקום השני הגיעה כרוואן חלבי קבלאן ממכבי חיפה בתוצאה 16:34. ובמקום השלישי סיימה בורטוקן טסרה ממכבי ת"א בתוצאה של 17:31.

במקום הראשון בגברים ואלוף ישראל החדש הוא זמנו מוצ׳ה מהפועל חולון שרק לאחרונה ירד מגבול 28 דקות במרחק הכפול ומוכיח שהוא בכושר נהדר פעם נוספת. זמנו קבע את הזמן המהיר ביותר היום 14:04, כשאל המקום השני הגיע יטאיו אבוהיי ממכבי ת"א בזמן 14:18. עבור אבוהיי היום הריצה הייתה הכנה נוספת לקראת חצי מרתון נאפולי שיתקיים בעוד 9 ימים. ובמקום השלישי סיים הראל שיין מהפועל עמק חפר שותפו לאימונים של מוצ׳ה בזמן של 14:42.

לונה צ'מטאי סלפטר (רויטרס)

בקטגוריית נערים ונערות U20 אביב אוכמן מלידר ירושלים ניצח וסיים בזמן של 14:54 כ-12 שניות לאט יותר מהשיא הישראלי לגיל זה. אל המקום השני הגיע אורי גבריאלי מלידר נתניה בתוצאה של 15:09 ובמקום השלישי סיים עידו נועם הקדט (U18) מהפועל עמק חפר, חניך האקדמיה למצוינות בווינגייט, בזמן של 15:46.

המנצחת היא הצעירה ביותר, בת 15 בלבד, נטע עמיר מלידר נתניה עם שיא ישראלי חדש לקדטיות (U18) בזמן של 17:15. אל המקום השני הגיעה עופרי יעקובי מלידר ירושלים בזמן של 17:40, ובמקום השלישי סיימה שיאנית הקדטיות הקודמת רוני ויסקופף ממרכז הספורט של מכבי ת"א, בתוצאה של 18:32.