דקה 40: הפועל ר"ג - קריית ים 0:0

המחזור ה-26 של הליגה הלאומית נפתח בשעה זו, כשהפועל רמת גן מארחת את מ.ס קריית ים, מכבי פתח תקווה משחקת מול עירוני מודיעין, הפועל ראשון לציון מתארחת אצל הפועל כפר שלם, מ.ס כבר קאסם מתמודדת עם הפועל נוף הגליל והפועל חדרה פוגשת את הפועל רעננה.

הפועל רמת גן – מ.ס קריית ים 0:0

קרב אדיר על המקום השני. לשתי הקבוצות יש 3 פחות ממכבי הרצליה, שבמקום השני, ובמקרה של ניצחון כל אחת מהן תחלוף על פניה. האורדונים מגיעים להתמודדות אחרי שני ניצחונות רצופים, כולל 0:4 אדיר על נועלה הטבלה, ויקוו להמשיך במומנטום מול יריבה ישירה על העלייה. מנגד, גם החבורה של מאור סיסו מגיעה בכושר טוב, כשהיא עם 3 ניצחונות מארבעת המשחקים האחרונים. מי תצליח לשאוף אוויר פסגות בסיום המשחק?

שחקני קריית ים (אופיר מגדל)

שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)

עמנואל אפה בועט (אופיר מגדל)

עמית רייף מאגרף את הכדור (אופיר מגדל)

מכבי פתח תקווה – עירוני מודיעין 0:1

המוליכה מסתכלת על כל הליגה מלמעלה, ומקווה להשלים צעד נוסף בדרך להבטחת המקום בליגה הבכירה בעונה הבאה, המרחק בינה לבין המקום השלישי הוא 14 נקודות. מן העבר השני, האורחת מגיעה אחרי חמישה משחקים ללא ניצחון, כשהיא יודעת שהפסד נקודות במושבה עלול לסבך אותה במאבקי הירידה.

דקה 32, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: אביב סאלם פרץ נהדר באגף, הוציא את הכדור ללירן חזן ששלח אותו לרשת.

הפועל כפר שלם – הפועל ראשון לציון 1:1

עוד התמודדות מסקרנת בחלק העליון של הטבלה. המארחת יודעת שניצחון יצמיד אותה להרצליה, לפחות עד ליום שני, כשרק הפרש שערים יבדיל בינהן, בעוד אצל הקבוצה מעיר היין 3 נקודות יכולות לגרום לה להאמין שחזרה לליגת העל אחרי יותר מעשור אפשרית.

דקה 10, שער! ראשון לציון עלתה ל-0:1: תרגיל יפה של הכתומים הסתיים בבעיטה עוצמתית של אליאן רוחנא אל החיבורים ולרשת. שער ענק.

דקה 27, שער! כפר שלם איזנה ל-1:1: נועם שחר ניצל טעות גדולה של הגנת האורחת ושלח את הכדור פנימה.

מ.ס כפר קאסם – הפועל נוף הגליל 0:2

החבורה של טאלב טוואטחה מגיעה אחרי 5 משחקים ללא ניצחון בליגה, כשהחלומות על הפסגה מתרחקים להם. מנגד, נועלת הטבלה מחפשת להתאושש מהתבוסה 4:0 שספגה בשבוע שעבר אצל הפועל ר”ג ולברוח מהתחתית.

דקה 4, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: קרן שהוגבהה לרחבה הגיעה לראשו של ריאן אשמוז שנגח לרשת.

דקה 34, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:2: ערבובייה ברחבה הסתיימה אצל לידור כהן שבעט מקרוב פנימה.

הפועל חדרה – הפועל רעננה 0:0

קרב תחתית לוהט באיצטדיון בעפולה. הקבוצה של ניסו אביטן עדיין נמצאת מתת לקו האדום, למרות שגברו בשבוע שעבר על הפועל עפולה, ובמקרה שתיקח את 3 הנקודות יכולה סוף סוף לעלות מעליו. האורחת מסתבכת במאבקי היריבה אחרי שהשלימה ניצחון אחדבלבד משמונת המחזורים האחרונים.