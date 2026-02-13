יום שישי, 13.02.2026 שעה 15:40
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4723-5022מכבי פ"ת1
3627-3422מכבי הרצליה2
3326-3322הפועל ר"ג3
3326-3222מ.ס קריית ים4
3334-3522הפועל כפר שלם5
3227-2722הפועל כפ"ס6
3124-2922הפועל ראשל"צ7
2926-2822מ.ס כפר קאסם8
2928-2322בני יהודה9
2628-2422הפועל עכו10
2631-2622עירוני מודיעין11
2630-2222הפועל רעננה12
2537-2522הפועל עפולה13
2228-2422הפועל חדרה14
2240-3122מכבי יפו15
2033-2522הפועל נוף הגליל16

דקה 40: הפועל ר"ג - קריית ים 0:0

ליגה לאומית, מחזור 23: שתי הקבוצות רוצות לטפס למקום השני, אך מספקות קצב די חלש. האורחת מעט מסוכנת יותר. במקביל: מכבי פ"ת - מודיעין 0:1

|
ניר ברדע (אופיר מגדל)
ניר ברדע (אופיר מגדל)

המחזור ה-26 של הליגה הלאומית נפתח בשעה זו, כשהפועל רמת גן מארחת את מ.ס קריית ים, מכבי פתח תקווה משחקת מול עירוני מודיעין, הפועל ראשון לציון מתארחת אצל הפועל כפר שלם, מ.ס כבר קאסם מתמודדת עם הפועל נוף הגליל והפועל חדרה פוגשת את הפועל רעננה.

הפועל רמת גן – מ.ס קריית ים 0:0

קרב אדיר על המקום השני. לשתי הקבוצות יש 3 פחות ממכבי הרצליה, שבמקום השני, ובמקרה של ניצחון כל אחת מהן תחלוף על פניה. האורדונים מגיעים להתמודדות אחרי שני ניצחונות רצופים, כולל 0:4 אדיר על נועלה הטבלה, ויקוו להמשיך במומנטום מול יריבה ישירה על העלייה. מנגד, גם החבורה של מאור סיסו מגיעה בכושר טוב, כשהיא עם 3 ניצחונות מארבעת המשחקים האחרונים. מי תצליח לשאוף אוויר פסגות בסיום המשחק?

שחקני קריית ים (אופיר מגדל)שחקני קריית ים (אופיר מגדל)
שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)
עמנואל אפה בועט (אופיר מגדל)עמנואל אפה בועט (אופיר מגדל)
עמית רייף מאגרף את הכדור (אופיר מגדל)עמית רייף מאגרף את הכדור (אופיר מגדל)

מכבי פתח תקווה – עירוני מודיעין 0:1

המוליכה מסתכלת על כל הליגה מלמעלה, ומקווה להשלים צעד נוסף בדרך להבטחת המקום בליגה הבכירה בעונה הבאה, המרחק בינה לבין המקום השלישי הוא 14 נקודות. מן העבר השני, האורחת מגיעה אחרי חמישה משחקים ללא ניצחון, כשהיא יודעת שהפסד נקודות במושבה עלול לסבך אותה במאבקי הירידה.

דקה 32, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: אביב סאלם פרץ נהדר באגף, הוציא את הכדור ללירן חזן ששלח אותו לרשת.

הפועל כפר שלם – הפועל ראשון לציון 1:1

עוד התמודדות מסקרנת בחלק העליון של הטבלה. המארחת יודעת שניצחון יצמיד אותה להרצליה, לפחות עד ליום שני, כשרק הפרש שערים יבדיל בינהן, בעוד אצל הקבוצה מעיר היין 3 נקודות יכולות לגרום לה להאמין שחזרה לליגת העל אחרי יותר מעשור אפשרית.

דקה 10, שער! ראשון לציון עלתה ל-0:1: תרגיל יפה של הכתומים הסתיים בבעיטה עוצמתית של אליאן רוחנא אל החיבורים ולרשת. שער ענק.

דקה 27, שער! כפר שלם איזנה ל-1:1: נועם שחר ניצל טעות גדולה של הגנת האורחת ושלח את הכדור פנימה.

מ.ס כפר קאסם – הפועל נוף הגליל 0:2

החבורה של טאלב טוואטחה מגיעה אחרי 5 משחקים ללא ניצחון בליגה, כשהחלומות על הפסגה מתרחקים להם. מנגד, נועלת הטבלה מחפשת להתאושש מהתבוסה 4:0 שספגה בשבוע שעבר אצל הפועל ר”ג ולברוח מהתחתית.

דקה 4, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: קרן שהוגבהה לרחבה הגיעה לראשו של ריאן אשמוז שנגח לרשת.

דקה 34, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:2: ערבובייה ברחבה הסתיימה אצל לידור כהן שבעט מקרוב פנימה.

הפועל חדרה – הפועל רעננה 0:0

קרב תחתית לוהט באיצטדיון בעפולה. הקבוצה של ניסו אביטן עדיין נמצאת מתת לקו האדום, למרות שגברו בשבוע שעבר על הפועל עפולה, ובמקרה שתיקח את 3 הנקודות יכולה סוף סוף לעלות מעליו. האורחת מסתבכת במאבקי היריבה אחרי שהשלימה ניצחון אחדבלבד משמונת המחזורים האחרונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */