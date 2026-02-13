הרכבים וציונים



אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה) אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)

פיילוט משחקי יום שישי בצהריים בליגת העל ממשיך לו בשעה זו, כשהפועל ת”א מארחת באצטדיון בלומפילד את הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-23. החבורה של אליניב ברדה רוצה ניצחון חמישי ברצף ולהלחיץ את חבורת הצמרת, בעוד שהירושלמים ממשיכים במסע ההישארות שלהם ורוצים לפתוח פער מהקו האדום.

האדומים מגיעים למפגש בכושר שיא, כשהם לקחו את המומנטום מהדרבי ויצאו לריצה שמציבה אותם במקום הרביעי בטבלה, ואילולא עונש הפחתת הנקודות הם היו קופצים מקום נוסף. הפועל ת”א רוצה להראות שהשנה היא מתכוונת להילחם למעלה עד הסוף, כשמכבי חיפה דולקת אחריה בקרב על אירופה, ונמצאת בפער של חמש נקודות ממנה.

מהצד השני, החבורה של זיו אריה נמצאת בתקופה לא רעה בכלל, כשהיא רושמת ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, כולל ניצחון על היריבה הישירה בתחתית עירוני טבריה, וכמובן התיקו 1:1 עם מכבי חיפה במחזור הקודם. הירושלמים יודעים שבמידה ויוציאו נקודות מבלומפילד, הם עשויים לטפס במעלה הטבלה ולפתוח פער על יריבותיה בקרב על ההישארות בליגה.

שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, כשתחילה הייתה זו הפועל ת”א שניצחה עם 0:3 בחודש יולי במסגרת גביע הטוטו, מצמד של סתיו טוריאל ועוד שער של דניאל דאפה. לעומת זאת, בליגה הן נפרדו בתיקו 0:0 משמים בתחילת נובמבר, במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה במיוחד.