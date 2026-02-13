"התבוסות לנבחרת ישראל עדיין זכורות היטב"

הגרלת ליגת האומות זימנה אתמול (חמישי) לנבחרת ישראל בית עם אוסטריה, אירלנד וקוסובו. החבורה של רן בן שמעון הוגרלה מדרג 1 בליגה B (ב’), לבית מספר 3, כאשר משחקי שלב הבתים ייערכו בין ספטמבר לנובמבר 2026 כשהמטרה היא עליית ליגה, שיפור מעמדות לקראת מוקדמות יורו 2028 ואולי אף הבטחת מקום בפלייאוף ממנו מגיעים לאליפות אירופה.

באוסטריה, קוסובו ואירלנד התייחסו להגרלה

בכל אחת מהמדינות שעם הנבחרת בבית, התייחסו לישראל וניתחו את ההגרלה. באוסטריה נזכרו במפגשי העבר כאן בארץ: “משחקי החוץ האחרונים של האוסטרים נגד ישראל עדיין זכורים היטב. במרץ 2019 הם ספגו תבוסה 4:2 במוקדמות אליפות אירופה נגד הישראלים שאימן אנדי הרצוג, ובספטמבר 2021 הם הפסידו 5:2 במוקדמות גביע העולם בחיפה נגד הישראלים, הפעם בהדרכתו של וילי רוטנשטיינר”.

בקוסובו, מאמן הנבחרת המקומית פרנקו פודה הגיב להגרלה: “ברור שאוסטריה היא הפייבוריטית בבית הזה, אבל זה בית מעניין. המטרה שלנו היא לעשות הכל כדי להגיע למקום השני, כי זה בית חזק. לפחות אנחנו צריכים לשמור על הרמה שלנו ולא ליפול לליגה C”. נשיא ההתאחדות הקוסוברית, אג’ים אדמי, הוסיף ונתן כבוד לנבחרת: “אין יריבה קלה. פגשנו כבר את ישראל, אנחנו מכירים אותם”.

דור תורג'מן מול קוסובו (רויטרס)

מבחינת האירים, מולם צפוי מפגש טעון, כבר קיבלנו אמש טעימה עם תגובות כמו “תרחיש אימים” לגבי העובדה שהם “יאלצו” לשחק מול ישראל. בנובמבר 2025 נחצה קו אדום ביחסים בין המדינות כשבאסיפה כללית יוצאת דופן של התאחדות הכדורגל האירית (FAI), הצביעו החברים ברוב מוחץ של 74 תומכים מול 7 מתנגדים בעד בקשה רשמית מאופ"א להשעות את ישראל מכל התחרויות. הפעם ב-FAI הודיעו רשמית לאחר ההגרלה, בניסיון אולי להרגיע: “נבחרת אירלנד לגברים תעמוד במשחקיה בליגת האומות של אופ"א לשנת 2026 נגד ישראל”.

פורמט ליגת האומות, והדרך ליורו 2028

כל נבחרת תשחק שישה מחזורים, משחק בית ומשחק חוץ נגד כל היריבות, במסגרת שלושה חלונות של שני משחקים. הנבחרות שיסיימו במקום הראשון בבתים בליגות ב', ג' ו-ד' עולות ישירות ליגה, בעוד שהאחרונות בכל בית בליגות א' ו-ב' יורדות ישירות ליגה. התחרות תכלול גם משחקי פלייאוף על עלייה/ירידה לאחר שלב הבתים, הנבחרות המדורגות במקום השלישי בליגה א' יתמודדו מול סגניות ליגה ב', והנבחרות המדורגות במקום השלישי בליגה ב' יתמודדו מול סגניות ליגה ג'.

הצטיינות בליגת האומות עשויה לשפר את סיכויי הנבחרת להעפיל ליורו 2028. מלבד האפשרות לעלות דרג בהגרלת מוקדמות היורו, בין ארבע לתשע נבחרות עשויות להגיע לפלייאוף מוקדמות אליפות אירופה דרך ליגת האומות. יש לציין גם כי מספר הכרטיסים לפלייאוף היורו תלוי בביצועי מארחות הטורניר (אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד), להן נשמרים מקומות בפלייאוף במידה שלא יעפילו מהמוקדמות.