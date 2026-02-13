"לא באים להיות תפאורה": דריכות בהפועל י-ם

הפועל ירושלים תצא היום (14:00) לאצטדיון בלומפילד למפגש מסקרן מאוד מול הפועל תל אביב, כשהיא סוף סוף יכולה לנשום מעט לרווחה. בפעם הראשונה מאז מחזור הפתיחה, החבורה של זיו אריה נמצאת מעל הקו האדום, והיא מגיעה למשחק אחרי תצוגת הקרבה הרואית בנחיתות מספרית מול מכבי חיפה - הוכחה לכך שבירושלים מצליחים להוציא נקודות גם בסוג המשחקים שברוב העונה הייתה יוצאת בצד המפסיד.

במועדון הירושלמי משדרים דריכות שיא, אך גם ביטחון בדרך החדשה. גורם במועדון אמר ל-ONE לקראת ההתמודדות: "זה משחק בדרגת קושי מקסימלית. הפועל תל אביב בכושר שיא בבית שלה וזה לא במקרה, אבל אנחנו לא באים כדי להיות תפאורה בחגיגה שלהם. התאמצנו כדי להגיע לרגע הזה שאנחנו מעל הקו, ואין לנו שום כוונה לוותר עליו בקלות.

“נצטרך להתמודד עם איכות נדירה בקישור ההתקפי שלהם, במיוחד עם השחקנים השמאליים, אבל הראינו לאחרונה שאנחנו יודעים להיות קבוצת תחתית במובן המפוכח - אגרסיביים, ישירים ולא נאיביים. אנחנו באים לעבוד קשה, לסגור נכון ולנצל את הכלים שלנו כדי להוציא נקודות ולהמשיך את המומנטום".

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

שביעות רצון ממרקו רקוניאץ’

במקביל להכנות למשחק הגורלי, בהפועל ירושלים ממשיכים להשקיע בדור העתיד והודיעו אתמול על החתמתם של שני שחקנים מקבוצת הנוער על חוזה בוגרים ראשון: שחקן הכנף מאור בן שמעון שחתם עד 2029, והבלם ג'ניה אונישצ'וק שחתם עד 2028. המהלך מעיד על המשך האמון הגדול של המועדון בשחקני הבית ועל הרצון להמשיך להתבסס על שלד של שחקנים שגדלו בעמק הארזים.

מי שמרכז את מירב הציפיות הוא חלוץ הרכש, מרקו רקוניאץ', שנראה כמי שסיפק את החלק החסר בפאזל. "אני נהנה פה מכל רגע", אמר רקוניאץ' לקראת המפגש. "הצלחתי להשתלב מהר והכיבוש הראשון נתן המון ביטחון, אבל אנחנו חייבים להמשיך להביא נקודות בכל שבוע". בצוות המקצועי מרוצים מהיכולת של הסרבי לשלב בין נוכחות פיזית לטכניקה גבוהה, מה שמאפשר לקבוצה לצאת למתפרצות קטלניות.

מרקו רקוניאץ' כובש (אורן בן חקון)

למשימה ההגנתית חוזר היישר להרכב ג'ון אוטומאו הזר הצעיר, שזכה לאחרונה לשבחים בינלאומיים על נתוניו הסטטיסטיים. אוטומאו יצטרך להחזיק את האמצע מול קרייב ופלקאו של המארחת, במיוחד לאור חסרונו של הקפטן אווקה אשטה.

בהפועל ירושלים רוצים להיעזר בקהל בשביל להפתיע

מעבר למאבק על הדשא, במועדון נערכים למפגן תמיכה משמעותי ביציעים. קהל רב של הפועל ירושלים צפוי להגיע היום לבלומפילד, ובמועדון מצפים שהדחיפה של למעלה מ-1000 אוהדי הקבוצה תהיה האקס-פקטור מול האווירה הביתית החמה של המארחת.

קהל אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

כששורת הנתונים של המארחת מציגה מאה אחוזי הצלחה בבית ואת אחת ההתקפות היצירתיות בליגה, הפועל ירושלים מבינה שעליה להתעלות מעל עצמה פעם נוספת. זיו אריה כבר הוכיח שהקבוצה שלו יודעת להתאים את עצמה לסיטואציה, ואם האדומים-שחורים מהבירה יצליחו לגרור את המשחק לאזורים האגרסיביים והקשוחים שהם אוהבים, צהרי שישי ביפו עשויים להסתיים בחגיגה ירושלמית מפתיעה שתוכל להוציא את הפועל ירושלים מהתחתית.