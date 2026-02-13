קטש: "י-ם ברמת יורוליג", אלון: "זו מכבי אחרת"

חצי גמר גביע המדינה בכדורסל סיפק לנו מפגש ענקיות כבר לפני הגמר הגדול, כשהמוליכה מכבי ת”א הוגרלה מול הפועל ירושלים במשחק שיתקיים ביום ראשון הקרוב (15.2) ב-20:45. לאחר המשחקים שלהן באירופה, שתי הקבוצות התפנו לדבר לקראת המשחק הנוצץ במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

עודד קטש שיתף: “אנחנו מרגישים בסך הכל טוב, שבוע הגביע לאורך השנים האחרונות תמיד מגיע בסיטואציות, אנחנו לא במצב האופטימלי מבחינת פציעות, מחכים לתשובות גם על איפה לונדברג, רק סיימנו משחק כולל הארכה שהיה אינטנסיבי וצריך להתאושש, ונפגוש קבוצה מצוינת ונתרכז במה שיש לנו. צריך להביא את האנרגיות הנכונות, להיות מרוכזים, מאמץ קבוצתי, דאבל וויק נוסף, הפעם על תואר ויהיה מעניין”.

מאמן מכבי ת”א על הגארדים של היריבה: “ירושלים קבוצה טובה ברמת יורוליג, אנחנו לא מצפים למשחק קל יותר מאשר אתמול, וככה נתייחס לזה. יש להם שלושה גארדים מאוד דומיננטיים, ולא רק זה, הדרך שבה היא משחקת, ירושלים בכושר טוב כמו שגם אנחנו, ראינו את המשחקים האחרונים, נעשה מאמץ קבוצתי עם תוכנית משחק ברורה ולפעמים צריך תוכנית ב’ ואולי גם ג’, כי אי אפשר לתת להם להרגיש בנוח. נביא אקסטרה, נקווה שנתאושש מספיק כדי לבוא מוכנים ואגרסיביים”.

על המאצ’אפ: “העבודה שלנו כמאמנים זה לשחק עם הקלפים שלנו, כל אחד והיתרונות שלו, כל משחק זה משהו אחר גם וזה תגובות של תוך כדי משחק. זה נכון שההרכב הגבוה עזר, אבל זה לא מבטיח שזה יעבוד משחק הבא. באותו משחק ירושלים עברה ל-4 גארדים ואזורית וזה נתן להם ריצה, לא בטוח שנראה את הסצנה הזו שוב, נצטרך לראות את הסגלים, איך המשחק מתפתח ולפי זה נגיב”.

לגבי הצד המנטלי והעובדה שהמפגש במנורה: “אני לא חושב שיש פייבוריטית פה, הייתי מעדיף קצת יותר מנוחה, אולי פחות פציעות גם, אבל בעיקר צריך להתאושש גם מנטלית, אנרגיות, להתרכז במה שיש לנו ולפי זה נבנה תוכנית משחק”.

דיברתולומאו: “הארפר מהטובים באירופה”

ג’ון דיברתולומאו אמר: “ירושלים זו קבוצה מוכשרת מאוד, הארפר אחד השחקנים הכי טובים באירופה. אבל זה לא רק הוא, יש עוד גארדים ועוד שחקנים שטובים, צריך מאמץ קבוצתי לעצור את הקבוצה הזו ואנחנו מצפים לקרב, עם אגרסיביות, תואר על הפרק, אנחנו מתרגשים לקראת המפגש הזה”.

לגבי המעמד: “לשחק בחצי הגמר זה משהו גדול למועדון, יש למכבי מטרות גדולות והגביע זה גם בין היתר, וכשיש משחק נגד הפועל ירושלים זה משחק גדול. אנחנו רוצים לזכות בגביע. זוסמן? אני שיחקתי איתו אז אני לא אובייקטיבי, הוא שחקן מפתח, אני צופה בהמון משחקים של ירושלים ורואים שזוסמן מביא אנרגיות, הוא אגרסיבי, לפעמים זה בא לידי ביטוי בהגנה, גם בהתקפה, מרגישים אותו תמיד, בגלל זה הוא משחק המון ובטח בקלאץ’”.

אלון: “זו לא אותה מכבי שהייתה בגביע ווינר”

יונתן אלון: “ההכנות הן רגילות, כל משחק מתכוננים כדי לתת הכל ואני חושב שאת המכבי שנפגוש זו לא אותה מכבי של גביע ווינר או טרום עונה, כולם משתפרים ומקבלים צורה ונפגוש את הגרסה הזו של מכבי ולעשות עבודה טובה יותר מאשר בפעם האחרונה שפגשנו אותה”.

על הסייז: “סגנון המשחק שלנו די ברור, אנחנו לא מתרכזים ביריבים שלנו במובן הזה, אם נביא לידי ביטוי את החוזקות שלנו אז ננצח ואנחנו טובים בזה. אפשר להקשות עלינו, עם סייז, אבל זה משהו שאנחנו נתקלים בו ובדברים האלה סייז קובע יותר מבחינת חילופים וריבאונד, ולדעת להצליח גם שהקבוצה השנייה משתמשת בו”.

על כשירות הסגל והאם הגמר אשתקד יושב בראש: “נמרוד לוי פצוע, מובלי ערך אימון כמעט מלא וקשה לדעת האם יהיה כשיר. לגבי שנה שעברה, עברנו כל כך הרבה משחקים מאז אותו גמר גביע, כולל פלייאוף, תחילת העונה הזו, אמצע העונה הזו, אז הראש לא שם, לפחות לא הראש שלי”.

זוסמן: “זו שתבוא יותר נחושה תנצח”

יובל זוסמן: “אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז בעצמנו כמו תמיד, מכבי קבוצה כישרונית וטובה שנמצאת בזון מאוד חיובי, ולאחרונה היא באמת מגיעה כל משחק ל-100 נקודות. צריך בעיקר להתרכז בעצמנו, אנחנו יודעים מה החוזקות שלנו, אבל כמו שג’ון אמר זה משחק על תואר סוג של, מי שתבוא יותר נחושה לדעתי היא זו שתנצח את המפגש הזה”.

על המעמד: “לפי דעתי כל משחק נגד מכבי זה משחק גדול, בטח כשיש גביע על הכף. מבינים את גודל המעמד, בנינו את הקבוצה כדי שנוכל להתמודד על תארים ורוצים להתחרות בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. מה שהיה מוקדם יותר השנה לא אומר כלום על מה שיהיה, לטובה או לרעה, נצטרך לבוא הכי מוכנים, כי זה משחק אחד והכל יכול לקרות במשחק אחד, אז מצפים לזה לגמרי”.

על ג’ונדי: “הוא מכיר את המשחק עם כל הקלישאות, איפה להיות, מתי ריבאונד תוקף, מתי לחטוף, וכל סל שהוא קולע נותן יותר תפוקה מאשר סל של שחקן אחר מבחינת הקהל, מורגש כל דבר שהוא עושה בגלל שהוא קפטן ומאוד מזוהה עם המועדון. יש לו הרבה מאוד ניסיון עם מה שהוא עבר בקריירה, בשנים שלו במכבי תל אביב, הוא יודע לשחק את המשחק, לעשות את המהלכים הנכונים, הוא בלי אגו, שם את הלב על הפרקט, אני גם אוהב להיות ככה אז זה די מתאים לשנינו, הרבה פעמים בסגנון שלנו הסטטיסטיקה משקרת וזה גם ככה פחות מעניין אותי, ככה בטח גם ג’ונדי, מקווה במשחק הקרוב לעשות את זה קצת יותר ממנו”.