יום שישי, 13.02.2026 שעה 09:42
כדורגל ישראלי

בכורה בהרכב לז'ופאריץ', תורג'מן ורוטמן תורגלו

אחרי מסע הרכש, הפועל חיפה תתארח מחר במושבה אצל הפועל פ"ת כשסילבס מתכנן שלושה בלמים. גומז צפוי לחזור ל-11, רדולוביץ' יתחיל להתאמן בשבוע הבא

|
אלון תורג'מן וחיים סילבס (עמרי שטיין)
אחרי שצירפה לא פחות מתשעה שחקנים חדשים בחלון העברות בינואר, הפועל חיפה שמדורגת מתחת לקו האדום תנסה מחר (שבת) במושבה לצאת מהבצורת הארוכה ולזכות בניצחון מול הקבוצה התוססת של הפועל פתח תקווה.

בחיפה מודעים לכך שמדובר במשוכה לא פשוטה כלל וכלל, ויהיה עליהם לעשות את הכל על מנת שלא לחזור בידיים ריקות מהמושבה. המאמן חיים סילבס לא הסתיר את שביעות רצונו מהחלון הנוכחי, אבל יודע היטב שמעכשיו חובת ההוכחה תהיה עליו ועל חניכיו לברוח מאימת הנשירה ללאומית.

לשם כך סילבס תירגל למשחק מערך שונה מזה שתורגל עד כה, כאשר הבלם דריו ז'ופאריץ' יחבור לצמד הבלמים איבן קריצ'אק וג'ורג' דיבה. הקבוצה תשחק במערך של שלושה בלמים כאשר מלבד ז'ופאריץ' יערוך הופעת בכורה מחודשת בהרכב החלוץ אלון תורג'מן, שהגיע על חשבון ג'בון איסט.

גומז ישוב ל-11, רדולוביץ’ יתאמן עם הקבוצה בשבוע הבא

מי שיחזור להרכב על חשבון אורן ביטון יהיה המגן הזר סאנא גומז, ממנו יש ציפייה שישוב לשחזר את היכולת הטובה של תחילת העונה. אנדריה רדולוביץ', הרכש שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE אמור להגיע היום לארץ ולהתחיל להתאמן עם שאר שחקני הקבוצה בשבוע הבא.

הרכב משוער: יואב גראפי, דור מלול, איבן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, דריו ז'ופאריץ', סאנה גומז, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, אניס פורת עיאש, אלון תורג'מן, לירן רוטמן.

