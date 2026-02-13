יום שישי, 13.02.2026 שעה 09:40
כדורגל ישראלי

"אין סיבה שלא ננצח, בבית אנחנו תלויים בעצמנו"

הפועל ת"א רוצה להתקרב לפסגה ב-14:00 מול הפועל ירושלים: "אין סיבה שלא ננצח". התלבטות לברדה, קראייב צפוי להיות ב-11. וגם: הדגש על הסבלנות

שחקני הפועל תל אביב (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב (שחר גרוס)

אחרי רצף מרשים של ארבעה ניצחונות, הפועל תל אביב רוצה להמשיך את המומנטום כשתפגוש היום (שישי, 14:00) את הפועל ירושלים בבלומפילד המושלם, במשחק שיפתח את המחזור ה-23 בליגת העל. במועדון מצפים לאווירה חמה עם כ-24 אלף אוהדים ביציעים, בתקווה לדחיפה נוספת בדרך לניצחון חמישי ברציפות ולצמק את הפער מהמקום הראשון ל-7 נקודות בלבד.

"אם נעשה את הדברים כמו שאנחנו יודעים, אין שום סיבה שלא ננצח", אמרו בחודורוב, "עם כל הכבוד להפועל ירושלים, בבית שלנו אנחנו תלויים רק בעצמנו. האווירה מסביב תהיה נהדרת, נעשה את הכל כדי שהקהל ייהנה שוב. לגבי אליפות? אם נוריד את הפער מ-10 נקודות הכל יכול להיות. כרגע לא מתעסקים בזה".

בצוות המקצועי קיימו שיחות לקראת המשחק והדגישו בפני השחקנים שהקבוצה של זיו אריה יודעת להקשות, במיוחד כשהיא מצופפת וסוגרת שטחים. "תזכרו כמה היה קשה במשחק הקודם נגד הפועל ירושלים בטדי", אמרו לשחקנים. הדגש היה על סבלנות, הנעת כדור חכמה ומשחק מסודר שלא ייכנס ללחץ אם השער לא יגיע במחצית הראשונה והזכירו את המשחקים בהם הסבלנות הובילה בסוף לגולים מכריעים.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

קראייב צפוי להיות בהרכב, התלבטות לברדה מקדימה

אנדריאן קרייב ערך אימון מלא ואמור להיות ב-11, אך בחלק הקדמי עדיין קיימת התלבטות. עמנואל בואטנג, שקיבל דקות כמחליף במשחק הקודם, מועמד לפתוח, ואם זה יקרה ברדה יצטרך להחליט מי ישחק מתחת לחלוץ. עומרי אלטמן ורועי אלקוקין נלקחים בחשבון, כשגם האפשרות להזיז את לויזוס לויזו לעמדה מרכזית נמצאת על השולחן.

גם בקישור ובהגנה יש תחרות. כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, עשוי לשוב להרכב, כמו כן דורון ליידנר על חשבונו של זיו מורגן. מנגד, אחד השחקנים שעלול למצוא את עצמו מחוץ לסגל הוא יזן נסאר.

