יום שישי, 13.02.2026 שעה 09:42
כדורגל עולמי

"צוות ה-VAR נאלץ לשרטט את קווי הנבדל ידנית"

הטכנולוגיה לא עבדה בעקבות צפיפות השחקנים, השער הפסול של ברצלונה בתבוסה לאתלטיקו קיבל הסבר בעייתי אצל הוועדה הטכנית לשופטים. הסיפור המלא

|
זעם בברצלונה (IMAGO)
זעם בברצלונה (IMAGO)

ברצלונה הושפלה אמש (חמישי) 4:0 אצל אתלטיקו מדריד, במסגרת המשחק הראשון מבין שניים בחצי גמר הגביע הספרדי. החבורה של האנזי פליק ספגה תבוסה מהדהדת, כאשר הקולצ’ונרוס פשוט היו בלתי ניתנים לעצירה עם ארבעה שערים במחצית הראשונה של ההתמודדות.

בארסה אומנם עלתה אחרת מההפסקה והיה נראה כי יש רוחות של שינוי שיעזרו לה לצמק ואכן בדקה ה-52 זה קרה כאשר כדור נפל לרגליו של פאו קובארסי שהצליח להזיז את הרשת ולקבוע 4:1. אלא שדקות ארוכות של המתנה לבדיקת ה-VAR קבעו בסופו של דבר כי הגול נפסל בטענה לנבדל.

הכדור שניתז מרוברט לבנדובסקי לבלם הבלאוגרנה, זה הרגע שנתפס אצל צוות השיפוט כעמדת נבדל של קובארסי למרות שעל פי התמונות קשה מאוד היה לראות פער ברור בין שחקן ההגנה הקטלוני לשחקן האחרון של הרוחיבלאנקוס. הבדיקה כאמור הייתה ארוכה מהרגיל וארכה לא פחות מ-7 דקות. אז מה הסיפור מאחורי אותה בדיקה? הוועדה הטכנית לשופטים סיפקה הסבר די בעייתי.

השער הפסול של פאו קובארסי (רויטרס)השער הפסול של פאו קובארסי (רויטרס)

“צוות ה-VAR שרטט ידנית את קווי הנבדל”

על פי הוועדה, ההמתנה הייתה כי שופטי ה-VAR חיכו שטכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטית תיתן להם אור ירוק, ותציג את הגרפיקה הרגילה, אך כאשר זה התברר כבלתי אפשרי “בעקבות צפיפות השחקנים ברחבה”, הם נאלצו להשתמש בקווי הנבדל המסורתיים שהיו מיושמים לפני יישום הטכנולוגיה.

עוד הודו בוועדה כי למעשה קווי הנבדל שורטטו על ידי השופטים עצמם: “לאחר ניסיון לכייל מחדש את הטכנולוגיה, ולאחר שווידאו כי הדבר אינו אפשרי, בהתאם להליך שנקבע, צוות ה-VAR נאלץ לשרטט ידנית קווי נבדל כדי לקבל את ההחלטה הסופית והנכונה. מסיבה זו, ובאופן חריג, תהליך סקירת האירוע ארך זמן רב מהרגיל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */