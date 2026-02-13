בלאט, סורקין ושיאים: "ערב בלתי נשכח בהיכל"

"עוד ערב בלתי נשכח בהיכל", אמרו במכבי תל אביב אמש (חמישי) לאחר הניצחון 106:111 על באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-28 של היורוליג. הצהובים שיפרו את מאזנם בטבלה ל-13 ניצחונות אל מול 15 הפסדים בערב שובר שיאים מבחינת עודד קטש וחניכיו, שכעת מדורגים במקום ה-13 ונמצאים במרחק של שני ניצחונות ממונאקו ומז'לגיריס קובנה שתשחקנה הערב. במועדון דואגים מפציעתו של גבריאל 'איפה' לונדברג שנפצע בקרסול ולא חזר לשחק, וכבר מביטים לעבר יום ראשון הקרוב בו ישחקו נגד הפועל ירושלים במסגרת חצי גמר גביע המדינה.

קבוצתו של קטש פתחה נהדר את המשחק, היא הייתה אגרסיבית, מוכנה ובשליטה השחקנים ידעו להעניש וגם הענישו את הקבוצה הבאוורית שהביסה אותם בסיבוב הקודם, אך קבוצתו של סבטיסלאב פשיץ' ידעה לחזור ולהפוך את המשחק למותח במיוחד. "שוב הסתבכנו במשחק ולא היינו צריכים, יכולנו לסיים את המשחק לפני ההארכה, ניצחנו את המשחק וזה מה שחשוב. זה יכול היה להיגמר אחרת", ציינו במועדון על המשחק שהיה בגדר ניצחון חובה. מאז שהקבוצה חזרה לישראל היא מחזיקה במאזן ביתי (היכל מנורה מבטחים ופיס ארנה) של שישה ניצחונות בשישה משחקים.

הניצחון אתמול היה מיוחד כי כפי שצוין שיאים הושוו בו וגם נשברו, 20 השלשות שקלעו חניכיו של קטש במשחק הן שיא במועדון בתחרות הבכירה של אירופה ו-35 שלשות משותפות של מכבי ובאיירן היו למעשה השוואת שיא. הערב עצמו כלל טקס מרגש לזכרו של דייוויד פדרמן ז"ל, מבעלי המועדון שהלך לעולמו בתחילת השבוע. משפחתו נכחה בטקס, אנשי המועדון לבשו חולצה מיוחדת, שלטים נתלו ביציעים לזכרו ובמועדון נפרדו מאדם מיוחד שהיה משכמו ומעלה, אדם של ערכים, נעים הליכות שהביא עימו שינוי של ממש במכבי תל אביב.

השחקנים בדקת דומיה לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל (רועי כפיר)

הערב הגדול של בלאט: “משהו מטורף, המשחק הקודם ישב לנו בראש”

חזרה למשחק עצמו. בסביבת הקבוצה הודו: "היינו צריכים לעשות את העבירה לפני", רק שהשורה התחתונה היא שהצהובים סופרים 13 ניצחונות והם נשארים קרובים למאבק על הכניסה לפלייאין בערב שבו הקבוצה הראתה אגרסיביות נהדרת, לחימה על כל כדור ותצוגת תכלית בשני צידי המגרש של תמיר בלאט שהוריד ריבאונדים, חטף כדורים, מסר אסיסטים וקלע שלשה אחר שלשה ומעל לכל קיבל החלטות נהדרות.

הרכז הנהדר סיים משחק פנומנלי שלו עם 20 נקודות, 6 ריבאונדים, 9 אסיסטים וחטיפה קבע שיא קריירה ביורוליג בשלשות ובריבאונדים שלקח בהתקפה. אגב כולם היו שותפים לאותה אגרסיביות בהגנה בתחילת המשחק כדוגמת מרסיו סנטוס, שהראה דקות טובות, גור לביא שהיה פנטסטי בדקות שלו, אושיי בריסט שהיה נהדר בהגנה ובקרב על הלוחות. רומן סורקין עשה ככל העולה על רוחו עם 21 נקודות, 4 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, ג'יילן הורד שסיים את המשחק עם דאבל דאבל של 14 נקודות ו-11 ריבאונדים, וג'ימי קלארק ששוב היה שם בקלאץ'.

"היה משחק מאסט מבחינתנו ובראשון יש לנו עוד אחד של להיות או לחדול. אין לנו הרבה זמן לשמוח מהניצחון הזה, אבל צריך להבין מהר מאוד מה לא עשינו טוב. נתנו לאובסט להשתולל, היה לנו ברור שזה הברומטר שלהם ושעליו יקום וייפול המשחק, הוא קלע מתי שהוא רצה ואנחנו צריכים לדעת איך לעצור ביום ראשון את הברומטרים של ירושלים", סיכמו בסביבת הקבוצה שם החמיאו לשחקנים כאשר שישה מהם סיימו את המשחק בספרות כפולות – כולל את וויל ריימן שסיים את המשחק עם חמש שלשות ללא החטאה. ביום ראשון מסע ההגנה על התואר של הצהובים יימשך לו כשעודד קטש וחניכיו יפגשו את יריבתם ממשחק הגמר של השנה שעברה.

תמיר בלאט בטירוף (רועי כפיר)

תמיר בלאט הגיב לשבירת שיא השלשות כמו גם להגנה של אושיי בריסט: "משהו מטורף. עכשיו אמרו לי על שיא השלשות של המועדון. בריסט מביא דברים ברמה מאוד גבוהה על כל העמדות ואני שמח שיש לנו מישהו שיכול לעשות את הדברים האלה ברמה גבוהה. זה ישב לנו בראש המשחק הקודם נגדם, ראינו וידאו כשהם באמת התעלו בכל האספקטים של האגרסיביות. באנו עם האגרסיביות הנכונה וכולם היו מאוד מחויבים. עשינו את המאמץ הזה, שזה מה שהוביל לניצחון. אנחנו מדברים על זה לאורך כל העונה.

סשן הוידאו עוזר להתאמות. בפן האישי כל אחד לוקח אחריות ומעלה את רמת האגרסיביות, זה משפיע וחשוב מאוד. זה הכי כיף שיש לקלוע מול 10 אלף איש שתומכים בך. אני נהנה ואני שמח שזה נכנס. הניצחונות בבית מרגישים מעולה, זה לא סוד שזה השחקן השישי שלנו, היה חסר לנו מאוד. כיף לשחק פה, אנחנו מסתכלים משחק משחק. אנחנו לא יכולים להסתכל כל כך קדימה, לנסות להביא את הניצחון אחד ועוד אחד עד שנוכל להיכנס לפלייאין, אם ננצח מספיק משחקים".

כשנשאל על חצי גמר הגביע השיב: "עד עכשיו לא חשבנו על הגביע, אבל חד משמעית מעכשיו אנחנו מסתכלים קדימה להפועל ירושלים ביום ראשון, שזאת אחת המטרות שלנו. אנחנו צריכים להראות את ההתאמות ולהשאיר הכל על המגרש, כי זאת הדרך היחידה לנצח. לכל משחק יש חיים משל עצמו, והפעם עשינו את הנזק יותר מהשלוש ועדיין עשינו 101 נקודות שזה הרבה, כי היא משאירה קבוצות על הרבה פחות".

תמיר בלאט בפעולה (רועי כפיר)

קטש: “שיחקנו דקות מושלמות, אנחנו בגרף שיפור גם מנטלי”

קטש אמר לאחר המשחק: "פשיץ' הוא אגדה, מאמן גדול, הוא אדם נהדר. יש לי המון כבוד אליו. שיחקנו נגד באיירן פעמיים מהרגע שהוא הגיע לשם, וזה היה קשה מאוד. הם מאוד מאומנים, יודעים מה הם עושים, הם מציקים בהגנה, וזה היה האתגר שלנו. שיחקנו כמעט 14 דקות מושלמות לפי תוכנית המשחק שלנו, ואז נרגענו, ב-2-3 דקות והם קלעו 15 נקודות. אובסט יצר פניקה בהגנה שלנו. כל הקרדיט אליו ולבאיירן.

בתוצאה כזאת, מדברים על הגנה רעה, או חוסר מאמץ. שתי הקבוצות, קלעו זריקות גדולות. גם בריצות הם קלעו סלים גדולים, וזה היה קשה מאוד. זה יכל ללכת לשני הכיוונים. לא יכולנו לעשות את זה בלי האוהדים שלנו, והאווירה הנהדרת הזאת. תוכנית המשחק הייתה לשים על אובסט פורוורדים גדולים כדי שנוכל להחליף. זה עבד לנו טוב ב-14 הדקות הראשונות, ואחרי זה פחות. הוא שחקן יוצא דופן, כשמשחק בביטחון כזה. הם עשו בחוכמה וידעו לנצל את תשומת לב הרבה שנתנו לו".

קטש: "מהלכים גדולים של ג'ימי ותמיר"

עוד מקטש: "ג'ימי התעלה ועשה מהלכים גדולים, היו הרבה שחקנים שעשו את הדברים האלה. לתמיר הייתה השפעה עצומה. רמת האינטנסיביות שהייתה פה לא תואמת את רמת הנקודות. אחוזי השלוש מטורפים. ידעתי שאני רוצה את הכדור מסוף המגרש, יש מספיק זמן, כי הם מאוד מפריעים בקבלת הנקודות וזה היה מסוכן מאוד. כשראיתי איך הם מסתדרים, ושפת הגוף של כמה שחקנים שלנו, דאגתי שלא נצליח להוציא את הכדור, ולקחתי עוד פסק זמן. המהלך היה שג'ימי יקבל את הכדור, פיק אנד רול עם רומן ואושיי שיחתוך. לא היה ריווח טוב. יש פה כמה דברים שאפשר ללמוד מהם, כולל המהלך של ה-4 נקודות לפני כן.

אנחנו בגרף שיפור, גם מנטלי, וגם ברמת הכדורסל. דיברנו שאנחנו צריכים שחקנים מנוסים, ועם ההצטרפות של איפה, אנחנו מגיבים לאינטנסיביות והאגרסיביות, יודעים מה אנחנו רוצים וממוקדים התקפית. ב-14 הדקות הראשונות, היינו שם מרוכזים ואקטיביים. גור עלה למשחק ונתן השפעה אדירה, ההרכב איתו היה בכמה דקות טובות, נאלצתי לרדת ממנו בגלל עייפות מסוימת.

לא הייתה ממש החלטה לא לזרוק שלשות בהארכה. היה שינוי בהגנה של באיירן, הגנת חילופים, לא מה שהם עשו אוטומטית עד אז. לקחנו מה שנותנים לנו. סוף רבע רביעי, הלכנו לכמה מהלכים של פוזשן גיים, הרגשתי שזה נכון, והפכנו לצפויים מדי. יש אירוע, ויש תגובה של הצד השני. אהבתי את זה שגיוונו את המשחק והצלחנו להעניש. זה עזר לנו בסוף".

אושיי בריסט בעננים (רועי כפיר)

מאמן מכבי ת”א הוסיף וסיכם: "אושיי אדיר עבורנו, נותן לנו הרבה דברים. מסוג השחקנים שבא עם הרבה יכולות, ומתאים את עצמו לכדורסל השונה שהוא לא רגיל אליו. רואים את ההתפתחות במשחק שלו. צריכים לנצל יותר את היכולות שלו

גור לא קיבל הזדמנויות ודקות לפעמים, לא בגלל שלא מגיע לו. אנחנו רוויים שחקנים בעמדה הזאת, וזה קורה. הוא חיובי, וזה אופי יוצא דופן. נפתחה הזדמנות כמו שקרה להרבה שחקנים. גם לי זה קרה. באתי רכז שני וגיא גודס גמר את העונה. אם אתה נשאר חיובי ומרוכז, זה מה שהוא עשה, והוא אדיר עבורנו הדקות שלו היו משמעותיות. זה מיוחד, ברמה שזה לא יכול לקרות לאף שחקן אם הוא לא חזק כמו גור, והוא מרשים מאוד".