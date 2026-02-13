אבדיה לא נכלל בסגל, פורטלנד גברה על יוטה

דני אבדיה כבר הספיק לחזור מהפציעה שלו בגב ורשם שני משחקים, אחד מוצלח בו קלע 26 נקודות והוביל את פורטלנד לניצחון גדול על פילדלפיה, ושני מוצלח פחות בו השווה שיא עונה שלילי עם 11 נקודות בלבד בהפסד של הבלייזרס למינסוטה.

אלא שהלילה (בין חמישי לשישי) הכוכב הישראלי שוב נעדר ולא היה בסגל להתמודדות נגד יוטה, כאשר בפורטלנד עדכנו רשמית על כך טרם הג’אמפ בול והסבירו כי מדובר בהחלטת שמקורה בניהול אותה פציעה בגב התחתון, כלומר מדובר בפיקוח עומסים. בלעדיו, הבלייזרס שבו לנצח עם 119:135 על הג’אז.

כל זה קורה כמובן שלושה ימים בלבד לפני האולסטאר שיתקיים בלילה שבין ראשון לשני, כאשר אחרי שעשה היסטוריה והפך לישראלי הראשון שנבחר למעמד היוקרתי, אבדיה רוצה כמובן גם אכן להופיע שם כשהוא כשיר ובריא.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד חוזרת לנצח

במשחק עצמו מול יוטה, קיבלנו לילה סוער בסולט לייק סיטי. ג'רו הולידיי התפוצץ עם שיא עונתי של 31 נקודות ויחד עם הצגה אדירה של דונובן קלינגן, שרשם דאבל-דאבל מפלצתי, הם הובילו את הבלייזרס לניצחון מרשים על הג'אז.

למרות ניסיונות קאמבק ונקודות בכורה מרשימות מהספסל, יוטה קרסה ברבע השלישי מול ריצה קטלנית של האורחת, שהסתדרה גם ללא דני אבדיה הפעם והמשיכה במומנטום החיובי.

ג'רו הולידיי (רויטרס)

“אני עדיין לא כשיר ב-100 אחוז, האולסטאר? זה לא הסוף מבחינתי”

כזכור, רק באמצע השבוע דני התייחס למצב הפיזי שלו בראיון שערך לאחר הניצחון על הסיקסרס והודה: “אני מרגיש טוב. בהתחלה הייתי מאוד עייף, מתנשף וקצת חלוד, אבל אני יודע לשחק פשוט ולעשות את המהלכים הנכונים, והמשחק נפתח לי קצת. אני עדיין לא ב-100 אחוז בכושר שאני רוצה להיות בו, זה ייקח עוד כמה משחקים”.

אבדיה גם שיתף לגבי האולסטאר והמטרות שלו לעתיד באותו ראיון: “מצפה לאנשים מישראל וליהודים שיבואו לתמוך בי, ולדגל שמאחורי הספסל. יש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה להשיג בקריירה. זה ציון דרך גדול וזה כיף, אבל בסופו של דבר זה ספורט קבוצתי. יש עוד דרך ארוכה, ואני רוצה להגיע לפלייאוף אם אפשר, זה לא הסוף מבחינתי”.