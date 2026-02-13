יום שישי, 13.02.2026 שעה 03:17
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

פליק כעס על פסילת השער: לא מסכים איתה

מאמן ברצלונה התבטא כנגד החלטת השיפוט אחרי ה-4:0 הכואב לאתלטיקו מדריד: "אני שואל למה זה נבדל". גארסיה שהורחק בטוח: "עם הקהל בבית אפשר להפוך"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

בברצלונה יתקשו לעכל את מה שקרה אמש (חמישי) במטרפוליטנו. הקטלונים ספגו 4:0 מהדהד מאתלטיקו מדריד במסגרת המשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך הספרדי, המפעל בו הקבוצה שירדה מכר הדשא כמנוצחת, היא גם המחזיקה בכתר.

מאמן הבלאוגרנה, האנזי פליק, התייחס להופעה: “לא שיחקנו טוב. אנחנו חייבים לחזור במשחק השני. זה יהיה קשה מאוד, אבל אנחנו נילחם על כך. דיברנו במחצית על הסיטואציה השונה ואיך אנחנו אמורים לפעול טוב יותר. לא ראינו את הקבוצה שאני רוצה לראות במחצית הראשונה”.

על השער שנפסל התבטא: “אני שואל למה זה נבדל. אני לא יודע מה הם החליטו, אנחנו חייבים לקבל את זה, אבל אני לא מסכים עם ההחלטה”.

“אם נהיה מרוכזים מהשריקה, נוכל להפוך את זה”

אריק גארסיה יורד מהדשא אחרי שהורחק (IMAGO)אריק גארסיה יורד מהדשא אחרי שהורחק (IMAGO)

גם הבלם שהורחק, אריק גארסיה, דיבר בסיום: “המחצית הראשונה הייתה קשה עבורנו. ברור שהשער הראשון נבע מחוסר מזל. אחר כך, הם באו מרוכזים יותר, עם גישה יותר טובה. נגד יריבה כמו אתלטיקו, זה קשה עם היתרון הזה. יש עוד משחק בבית, עם האוהדים שלנו והשחקנים שיחזרו. אם נהיה מרוכזים מהשריקה, נוכל להפוך את זה”.

הבלם המשיך: “אני לא אשקר. הם הגיעו לרחבה שלנו יותר מדי בקלות. היו להם יותר מדי שטחים. במחצית השנייה הגבנו ושינינו. כבשנו גם שער, אבל נותרנו עם שאלות. ראיתי תמונה, עדיין לא פיענחתי אותה, אבל אנחנו לא הולכים להשתמש בזה כתירוץ.

“ראיתם את הגלישה של ג’וליאנו סימאונה? ואתם חושבים שזה שווה כרטיס אדום? ההחלטות האלו הולכות נגדנו לאחרונה. הייתי מספיק חסר מזל כדי להחליק ולפגוע בו. אנחנו יודעים שזה יהיה קשה, והם לא הולכים להקל עלינו. אבל לשחק עם האוהדים שלנו זה סיפור אחר, אנחנו יכולים לנצח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */