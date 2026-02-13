לוי יבצע שלושה שינויים בהרכב נתניה מול ריינה

כשהיא במרחק של ארבע נקודות מהמקום המוביל לפלייאוף העליון, מכבי נתניה תתארח מחר (שבת) אצל מכבי בני ריינה, בידיעה שכל תוצאה מלבד ניצחון, תגרום לסיכויים להשתלב בין שש הראשונות, להפוך לקלושים.

המאמן רוני לוי, יחסר מחר את ג'וניור דיומנדה המוצהב, כאשר ווילסון האריס ימשיך להיעדר בשל פציעה ועשוי לחזור לסגל בשבוע הבא. לעומת זאת, שחקני הרכש באקארי קונאטה ווילאן סיפריאן, שמותירים רושם חיובי מאוד עד כה באימונים, ירשמו הופעת בכורה בסגל, כאשר הבלם ממאלי, אף יפתח בהרכב במקומו של איתי בן שבת.

בקישור, עזיז אוואטרה יחזור מצהובים וישובץ במקומו של יובל שדה, כאשר את מקומו של דיומנדה, יתפוס באסם זרורה. בסה"כ, לוי יבצע שלושה שינויים, חלקם כפויים, מההרכב שסיים בתוצאת תיקו 1:1 עם עירוני ק"ש במחזור הליגה הקודם.

שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)

הסיטואציה של פדריניו

בינתיים, קשר הרכש פדריניו, נחת אתמול בישראל, לאחר שעבר בדיקות רפואיות וצפוי להתחיל הבוקר להתאמן עם חבריו החדשים. הוא יצטרף לסגל רק במחזור הבא, למשחק מול בית"ר ירושלים.

"אנחנו לא צריכים להסתכל על הפועל פ"ת ועל מה שהיא עושה, אנחנו קודם כל צריכים לנצח ולעשות את העבודה שלנו. אנחנו חייבים לשמור על סיכוי להעפיל לפלייאוף", אמרו בנתניה, שם ייצאו למלון במהלך היום.

הרכב משוער: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, באקארי קונאטה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.