יום שישי, 13.02.2026 שעה 07:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

לוי יבצע שלושה שינויים בהרכב נתניה מול ריינה

קונאטה יערוך הופעת בכורה בהגנה, גם אוואטרה וזערורה ב-11. האריס ימשיך להיעדר. פדריניו נחת אך לא צפוי להיות בסגל: "צריכים לעשות את העבודה"

|
רוני לוי (שחר גרוס)
רוני לוי (שחר גרוס)

כשהיא במרחק של ארבע נקודות מהמקום המוביל לפלייאוף העליון, מכבי נתניה תתארח מחר (שבת) אצל מכבי בני ריינה, בידיעה שכל תוצאה מלבד ניצחון, תגרום לסיכויים להשתלב בין שש הראשונות, להפוך לקלושים.

המאמן רוני לוי, יחסר מחר את ג'וניור דיומנדה המוצהב, כאשר ווילסון האריס ימשיך להיעדר בשל פציעה ועשוי לחזור לסגל בשבוע הבא. לעומת זאת, שחקני הרכש באקארי קונאטה ווילאן סיפריאן, שמותירים רושם חיובי מאוד עד כה באימונים, ירשמו הופעת בכורה בסגל, כאשר הבלם ממאלי, אף יפתח בהרכב במקומו של איתי בן שבת.

בקישור, עזיז אוואטרה יחזור מצהובים וישובץ במקומו של יובל שדה, כאשר את מקומו של דיומנדה, יתפוס באסם זרורה. בסה"כ, לוי יבצע שלושה שינויים, חלקם כפויים, מההרכב שסיים בתוצאת תיקו 1:1 עם עירוני ק"ש במחזור הליגה הקודם.

שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)

הסיטואציה של פדריניו

בינתיים, קשר הרכש פדריניו, נחת אתמול בישראל, לאחר שעבר בדיקות רפואיות וצפוי להתחיל הבוקר להתאמן עם חבריו החדשים. הוא יצטרף לסגל רק במחזור הבא, למשחק מול בית"ר ירושלים.

"אנחנו לא צריכים להסתכל על הפועל פ"ת ועל מה שהיא עושה, אנחנו קודם כל צריכים לנצח ולעשות את העבודה שלנו. אנחנו חייבים לשמור על סיכוי להעפיל לפלייאוף", אמרו בנתניה, שם ייצאו למלון במהלך היום.

הרכב משוער: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, באקארי קונאטה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */