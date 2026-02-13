"הלילה הגרוע ביותר של פליק כמאמן ברצלונה"

לא יאומן. ברצלונה התפרקה לחלוטין והושפלה על ידי אתלטיקו מדריד ונכנעה לה 4:0, כשכל השערים נכבשו כבר במחצית הראשונה. הקולצ’ונרוס פשוט רקדו על המגרש מול ההגנה חסרת האונים של הקטלונים, שיצטרכו לעבוד קשה מאוד כדי לעלות לגמר גביע המלך.

“זה הלילה הגרוע ביותר של האנזי פליק כמאמן ברצלונה”, סיכמו בספרד. “לילה לספרי ההיסטוריה. מחצית ראשונה בלתי נשכחת. התוכנית של צ’ולו סימאונה עבדה בצורה פשוט מושלמת, הוא קרע את בארסה לגזרים”.

המחמאות לגריזמן

לא רק קטילות לבלאוגרנה היו בתקשורת, אלא גם מחמאות, במיוחד לשחקן אחד של אתלטיקו מדריד, שהזכיר את הלילות היפים ביותר שלו: “הופעה מעידן אחר של אנטואן גריזמן. הוא כבש את השני, לקח חלק חשוב בשלישי וסיפק הצגה”, נרשם על הצרפתי ב’אס’.

אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)

אחד הנושאים המדוברים ביותר בסוף הערב, מלבד ההתפרקות של ברצלונה, היה השער שנפסל של פאו קובארסי, אחרי בדיקת VAR של לא פחות מ-7 (!) דקות: “היה יכול להחזיר את בארסה למשחק. שחקנים כבר התחילו להתחמם ולהתמסר ביניהם עד שהשופטים יחליטו”, נכתב.