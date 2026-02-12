יום חמישי, 12.02.2026 שעה 23:52
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
67%2261-243027אולימפיאקוס2
64%2412-253228ולנסיה3
62%2156-224926הפועל ת"א4
61%2376-241528ברצלונה5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2258-236427ריאל מדריד7
57%2398-244328הכוכב האדום8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2574-250628מכבי ת"א13
43%2343-226428באיירן מינכן14
43%2364-227728וירטוס בולוניה15
33%2474-240227פאריס16
33%2389-216927פרטיזן בלגרד17
33%2466-235327באסקוניה18
32%2367-226328אנדולו אפס19
25%2423-221328ליון וילרבאן20

אולימפיאקוס ניצחה 86:92 את הכוכב האדום

היוונים ביצעו צעד נוסף במאבק על פסגת הטבלה, משחק ענק לווזנקוב שהצטיין עם 23 נק'. ולנסיה עשתה את העבודה מול וילרבאן, ברצלונה הופתעה מול פאריס

|
סשה וזנקוב בטירוף (IMAGO)
סשה וזנקוב בטירוף (IMAGO)

מעבר למותחן האדיר שהתרחש בין מכבי תל אביב לבאיירן מינכן, באירופה התקיימו הערב (חמישי) מספר משחקים נוספים כחלק מהמחזור ה-28. במוקד, אולימפיאקוס הלחיצה מעט את פנרבחצ’ה כשניצחה את הכוכב האדום. בנוסף, גם ולנסיה עשתה את העבודה עם ניצחון על וילרבאן, ברצלונה הופתעה מול פאריס ואנדולו אפס הביסה את וירטוס בולוניה.

אולימפיאקוס – הכוכב האדום 86:92

למעט עונה וקצת בסקרמנטו קינגס, סשה וזנקוב מוכיח בכל פעם שהוא עולה לפרקט ביורוליג שהוא אחד השחקנים הגדולים באירופה. גם הערב הוא הוביל את היוונים אל ניצחון משמעותי, שהצמיד את קבוצתו עוד יותר לפנרבחצ’ה הראשונה בפסגת הטבלה, כשהוא קלע 23 נקודות, הוסיף 8 ריבאונדים ונעזר ב-18 מצד אוון פורנייה. 21 של ג’ורדן נוורה מהצד השני לא הספיקו לסרבים.

ברצלונה – פאריס 85:74

הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים של הקטלונים באירופה, שמאבדים גובה ומראים כמה הם מתקשים ללא קווין פאנטר. בהיעדר הכוכב הגדול, הקלע המוביל שלה היה דריו בריסואלה עם 15 נקודות, בזמן שהקבוצה מעיר האורות נהנתה מ-21 של נאדיר איפי, שלצד ג’סטין רובינסון ולמאר סטיבנס שקלעו 18 ו-15 בהתאמה, הובילו את האורחת לניצחון מפתיע בספרד.

נאדיר היפי מרחף (IMAGO)נאדיר היפי מרחף (IMAGO)

ולנסיה – וילרבאן 67:82

הקבוצה הספרדית שנחשבת להפתעת העונה ביורוליג עד כה, הצליחה לגבור גם על האחרונה בטבלה ללא קושי מסוים על אף משחק טוב של הגארד הוותיק של האורחת, אדווין ג’קסון שסיים כקלע המוביל עם 20 נקודות. 28 נקודות משותפות של דריוס ת’ומפסון וז’אן מונטרו (14 לכל אחד) סגרו את הסיפור ושמרו על הסיכוי של המארחת לסיים בפסגה בסוף העונה הסדירה.

אנדולו אפס – וירטוס בולוניה 60:91

הטורקים המשיכו במסע ההתאוששות שלהם וקיבלו אוויר לנשימה כשהצליחו להביס את האיטלקים ולרשום ניצחון שלישי ברצף אחרי שביצעו את העבודה גם נגד ולנסיה וז’לגיריס. קול סוויידר סיפק שיא נקודות בקריירה עם 22 כאלו, כשסייבן לי הצטרף עם 18 משלו, כחלק מהמאמץ לצמצם פערים מהמקומות מעליהם בטבלה.

