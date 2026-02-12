קטש: מצאנו את הדרך, אפשר להיות מאוד גאים

עוד ערב יורוליג אדיר בהיכל. מכבי תל אביב שמרה על רצף הניצחונות שלה מאז שחזרה לשחק בארץ, כשעשתה זאת בפעם השישית ברציפות, הפעם מול באיירן מינכן, כשגברה עליה 106:111 מרתק במיוחד בהארכה.

מאמן הצהובים, עודד קטש, אמר בסיום: “אין קל. שיחקנו נגד קבוצה מצוינת, בכושר נהדר. שמרנו בהתחלה יוצא מהכלל אבל איבדנו ריכוז. היינו קצת בפאניקה. צריך ללמוד את זה שאנחנו פותרים דברים בדרך קבוצתית. גם כשעשינו ריצות הם חזרו עם סלים גדולים, אבל מצאנו את הדרך. מהלכים גדולים של ג’ימי ותמיר. אפשר להיות מאוד גאים”.

כמות השלשות: “כשמדברים על סקור כזה בדרך כלל מדברים על חוסר הגנה, אבל זה לא היה המקרה. הסלים שקלענו היו גדולים. בסוף זה דברים קטנים, חלק מהשחקנים נפלו מהרגליים קצת”.

ג'יילן הורד וג'ימי קלארק חוגגים (רועי כפיר)

“אין לי תשובה למצבם של לוני וליף”

מצבם של לוני וליף: “אין לי תשובות על שני הדברים. לא ברור. לוני אנחנו לא יודעים, גם אם כן, הוא לא שיחק תקופה ארוכה. ליף, בטח ברמת הכושר זה מאוד משמעותי, אבל נתמודד עם מה שיש”.

על הדיבור על פלייאין: “בחוויה האישית שלי אני בכלל לא מתעסק בזה כרגע. יש גביע, עוד מוקדם לדבר”.

גם תמיר בלאט דיבר: “השארנו הכל על המגרש. כשהגענו להארכה היינו גמורים, אבל עשינו את האקסטרה מאמץ”.

“עשינו עבודה מדהימה”

האמונה בהארכה: “כן בטוח. עם הדחיפה של הקהל הזה זה נותן לנו המון. בהתחלה האוויר יצא, אבל דיברנו ואז עשינו עבודה מדהימה”.

תמיר בלאט מוציא לשון (רועי כפיר)

כמות השלשות: “זה היה משחק עם סקר מאוד גבוה, הרבה יכולות”.

על הפלייאין והמשחק בגביע: “אנחנו רוצים לצבור כמה שיותר ניצחונות בשביל להיכנס לפלייאין. הראש כבר ליום ראשון”.