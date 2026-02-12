כבר מתחבר: דיילה הגיע להיכל מנורה מבטחים

מועדון לרוב מחזיק בנציגות בכמה ענפים, כמו שלמשל יש מכבי תל אביב בכדורגל ומכבי תל אביב בכדורסל. האוהדים במקרים רבים הם אותם אוהדים, ומאחלים להצלחה של כל הצדדים בכל מפעל. מי שרק הגיע לישראל וכבר נכנס לעניינים בפן הזה הוא רוני דיילה, מאמן מכבי ת”א בכדורגל.

המאמן הנורבגי החדש, שהגיע לא מזמן ועמד רק שלוש פעמים על הקווים של אלופת המדינה, מתחיל להתחבר למועדון יותר ויותר והוא אפילו הגיע היום (חמישי) להיכל מנורה מבטחים כדי לצפות במפגש של הקבוצה של עודד קטש נגד באיירן מינכן.

רוני דיילה במשחק של מכבי תל אביב בכדורסל (רועי כפיר)

יחד עם דיילה הגיע גם מנכ”ל מכבי תל אביב בכדורגל, ג’ק אנגלידיס, והשניים התיישבו אחד ליד השני ביד אליהו למפגש בין הצהובים לבווארים. לשניים יש זמן עד המשחק הבא של הקבוצה שלהם, כאשר מכבי ת”א תנסה לחבר ניצחון רביעי ברציפות ביום שני (20:30) בקרב ענק נגד בית”ר ירושלים באצטדיון טדי.