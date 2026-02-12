יום חמישי, 12.02.2026 שעה 23:52
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3225-3720מכבי יבנה3
3124-2319מ.ס. דימונה4
3024-3619מ.כ. ירושלים5
3026-2519מכבי קרית מלאכי6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2626-2420שמשון תל אביב10
2134-2120הפועל הרצליה11
2131-1719הפועל מרמורק12
2019-1520הפועל אזור13
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

שמשון ת"א הפסידה, השופט גנב את ההצגה

אסי אלימלך יצא מהמשחק מול מכבי יבנה מזועזע, ולא מההפסד 2:1, אלא מהתנהלותו של השופט, דניאל בנגלס, שהוציא 2 אדומים ב-19 דקות: "חצה גבולות"

|
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

המחזור ה-20 בליגה א’ דרום נפתח הערב (חמישי) כאשר מכבי יבנה אירחה בביתה את שמשון תל אביב ואסי אלימלך. לאחר שלוש דקות בלבד, דניאל בנגלס, השופט הראשי, הוציא אדום ישיר לליאם מלכה.

זה לא הסתיים שם, הרי שבדקה ה-12 שלך צהוב לאסף הרשקו ובדקה ה-22, צהוב שני הוביל לאדום שני במשחק, גם הוא לשחקנה של שמשון תל אביב. השחקנים והספסל היו בהלם מוחלט.

שמשון תל אביב סיימה את ההתמודדות בתשעה שחקנים, כשהיא מפסידה 2:1. קובי מור (45’) הבקיע ראשון ליבנה, דניאל מיה (49’) הישווה ל-1:1 ודור אדרי (50’) סגר את הסיפור עם 1:2 למכבי יבנה.

הפוסט של אסי אלימלך

אסי אלימלך בדף הפייסבוק הפרטי שלו תוקף: “לא מעלה פוסטים כאלו ומעולם לא דברתי על שופטים. היום זה חצה את כל הגבולות. תעבוד כל השבוע וידאו אימונים ניתוחים טקטים ויבוא מישהו לבוש בשחור לא מקצועי ישלוף שני אדומים תוך 15 דקות מפתיחת המשחק, שאת האדום הראשון שלף ישיר בדקה הראשונה וישלח את כולם הביתה.

“מאמנים תמיד סופגים את האש ומשלמים ביוקר אבל מי יתן את הדעת על אדם לא מקצועי חסר ערכים, שלא רק שטעה בחר להתנהג בצורה מבזה כלפי כולם. מי שלח אותו לנהל משחק? היכן שיקול הדעת? ככה זה שאתה לוקח במשחק בכוח את התפקיד הראשי!

“ולגבינו למרות שמדקה 15 אנחנו בתשעה שחקנים, כמעט סיימנו בתיקו את המשחק. הצלחנו להבקיע בתשעה שחקנים ולחזור למשחק וב-15 דקות האחרונות, ללחוץ ולהגיע למצבים, שכמעט הביאו לנו נקודה בלתי אפשרית.

“גאה בכם שחקנים יקרים, מועדון יקר, נהנה כל רגע להיות חלק ממכם קבוצה יקרה ואהובה. הוכחתם כמה גדול הלב של שמשון. שופט, דע את המקום שלך, זה לא רק משחק, זו עבודה של אנשים. מי ייתן את הדעת על זה עכשיו שרק נגמר ואנחנו נשלם את המחיר ביזיון”.

