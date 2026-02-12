יום חמישי, 12.02.2026 שעה 21:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

מכבי ת"א ערכה טקס לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל

בנוכחות שותפיו לבעלות, נשיא היורוליג דיאן בודירוגה ומשפחתו שהגיעה במיוחד מהשבעה, הצהובים נפרדו מאחד מעמודי התווך שלה לאורך ההיסטוריה. צפו

|
באנר לזכרו של דייויד פדרמן ז
באנר לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל (רועי כפיר)

מכבי תל אביב מארחת בהיכל ברגעים אלו את באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-28 של היורוליג, כשלפני תחילת ההתמודדות ערכו הצהובים טקס לזכרו של דייויד פדרמן, מבעלי המועדון שהלך השבוע לעולמו, כשהשחקנים עלו עם חולצת חימום מיוחדת לזכרו.

פדרמן ז”ל, שהלך לעולמו בגיל 81, היה חלק מבעלי מכבי תל אביב, כשהחזיק ב-29%. לצדו, שמעון מזרחי, אודי רקנאטי וריצ’ארד דיץ, שהעלו לתקרת ההיכל דגל עם דיוקנו. צפו בתמונות.

אוהדי מכבי תל אביב עם שלט לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב עם שלט לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל (רועי כפיר)
מייצג ההנצחה לדייויד פדרמן (רועי כפיר)מייצג ההנצחה לדייויד פדרמן (רועי כפיר)
השחקנים בדקת דומיה לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל (רועי כפיר)השחקנים בדקת דומיה לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב לפני הטקס (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב לפני הטקס (רועי כפיר)
דני פדרמן (רועי כפיר)דני פדרמן (רועי כפיר)
משפחת פדרמן בטקס (רועי כפיר)משפחת פדרמן בטקס (רועי כפיר)
דני פדרמן ודיאן בודירוגה (רועי כפיר)דני פדרמן ודיאן בודירוגה (רועי כפיר)
נשיא היורוליג דיאן בודירוגה (רועי כפיר)נשיא היורוליג דיאן בודירוגה (רועי כפיר)

דני פדרמן, אחד מבעלי המועדון ובנו של דייויד, הגיע עם כל המשפחה, כולל הנכדים, אל הטקס, כל זאת כשהשבעה עדיין מתרחשת. זו הפעם הראשונה שהוא מגיע להיכל השנה, זאת בצל כל המחאות נגדו. מי שעוד כיבד בנוכחותו הוא נשיא היורוליג, דיאן בודירוגה. 

