יום חמישי, 12.02.2026 שעה 21:38
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

אחרי הייז דייויס: הפועל ת"א סימנה את סאריץ'

הפורוורד האמריקאי בחר להצטרף לפנאתינייקוס, ל-ONE נודע שהאדומים שמו עין על הגבוה הקרואטי שלאחרונה שוחרר מדטרויט ועשוי לחזור לשחק ביורוליג

|
דאריו סאריץ' (רויטרס)
דאריו סאריץ' (רויטרס)

אכזבה גדולה נרשמה בהפועל תל אביב מהבחירה של נייג’ל הייז דייויס, שבסופו של דבר לא יצטרף לקבוצה, אלא בחר לחתום לשנתיים וחצי בפנאתינייקוס. הפנים של האדומים כבר קדימה ועדיין יש רצון גדול לחזק את הסגל של דימיטריס איטודיס, כאשר ל-ONE נודע לראשונה על שם מסקרן במיוחד שעלה כאופציה.

מדובר בדאריו סאריץ’, הגבוה הקרואטי שמשחק כבר מספר שנים ב-NBA. סאריץ’ לאחרונה שיחק בסקרמנטו, אך עבר בטרייד לדטרויט והפיסטונס קיבלו החלטה לשחרר אותו, מה שסולל את הדרך שלו לקבל החלטה האם לחזור לאירופה, ופה הפועל תל אביב נכנסת לתמונה ותשמח לצרף אותו לקו הקדמי של איטודיס.

סאריץ’ (31, 2:08) משחק ב-NBA מאז 2016 כשהוא לבש את המדים של פילדלפיה, מינסוטה, פיניקס, אוקלהומה, גולדן סטייט, דנבר וסקרמנטו. לפני שיצא לליגה הטובה בעולם, הקרואטי שחק באנדולו אפס ואף זכה עם הטורקים באליפות ב-2015. בנוסף, היה בחמישיית הרוקיז ב-NBA ב-2017.

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

עונת השיא שלו בארצות הברית הייתה ב-2017/18, אז רשם בממוצע 14.6 נקודות למשחק במדי פילדלפיה. בכללי, הוא רשם במשך חמש עונות ממוצע דו ספרתי של נקודות, וממוצעי הקריירה שלו ב-NBA הם 10.3 נקודות, 5.3 ריבאונדים ו-1.9 אסיסטים, כשהוא קולע ב-36% מעבר לקשת ו-44% בכללי מהשדה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
