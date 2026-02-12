אוסטריה, אירלנד וקוסובו - על היריבות של ישראל

הגרלת המהדורה החדשה של ליגת האומות שיבצה את ישראל בבית שניתן להגדירו כ"בינוני" מבחינת חוזק היריבות. אלה לא היו האופציות החזקות ביותר, אך בוודאי גם לא הנוחות ביותר. האתגר של רן בן שמעון ושחקניו יהיה גדול. על הנייר, ניתן להתמודד מול כל הנבחרות ולשאוף לניצחונות, בוודאי אם משחקי הבית יתקיימו סוף כל סוף על אדמת ישראל. עם זאת, ישראל תהיה אנדרדוג מובהק מול אוסטריה, גם מול אירלנד, וקשה מאוד להגדיר את הנבחרת שלנו כפייבוריטית נגד קוסובו.

אוסטריה – אולי אחרי פרישת הכוכבים הגדולים

האפשרות החזקה ביותר מדרג 2 הייתה שווייץ, אך אוסטריה קרובה ברמתה לשכנה האלפינית שלה, והסגנון שלה התקפי יותר. עם המאמן הגרמני ראלף ראנגניק על הקווים, היא דוגלת בלחץ גבוה ואינטנסיבי ובמעבר מהיר ככל הניתן מהגנה להתקפה. ביורו 2024, היא סיפקה הצגות מרתקות והייתה חסרת מזל כאשר הודחה בשמינית הגמר בידי טורקיה. למונדיאל הקרוב היא עלתה בקלות יחסית מבית נוח כשהיא מקדימה את בוסניה ורומניה. חוזהו של ראנגניק בן ה-67 מסתיים בקיץ, וייתכן כי המשך דרכו יהיה תלוי בתוצאות בגביע העולם, וגם בהצעות נוספות שהוא עשוי לקבל.

יש סיכוי גבוה כי הכוכבים הוותיקים יפרשו מהנבחרת בתום גביע העולם, במיוחד אם יהיה זה קמפיין מוצלח. הקפטן דויד אלאבה, שמשחק בריאל מדריד כבלם אך בנבחרת לרוב בתפקיד התקפי יותר, יחגוג בקיץ יום הולדת 34 וסובל מפציעות כרוניות. החלוץ המוביל מרקו ארנאוטוביץ', שיאן ההופעות ומלך השערים של אוסטריה בכל הזמנים, יהיה באפריל בן 37. ייתכן שהנבחרת בסתיו תצא לדרך חדשה בלעדיהם, אך כבר יש לה שלד יציב מאוד שמשלב שחקנים מנוסים וצעירים. קונראד ליימר מבאיירן מינכן, מרסל זאביצר מדורטמונד, כריסטוף באומגרטנר וניקולאס זייוואלד מלייפציג הם שחקנים בסדר גודל משמעותי מאוד בבונדסליגה.

לישראל מאזן היסטורי עשיר מול אוסטריה, שכולל ניצחון 0:5 מפואר ומכונן ב-1999, תיקו 1:1 כואב ודרמטי משער של אנדי הרצוג בזמן פציעות ב-2001, 2:4 במוקדמות אליפות אירופה ב-2019 בהדרכת הרצוג כמאמן, ו-2:5 במוקדמות המונדיאל ב-2021 עם ווילי רוטנשטיינר על הקווים. בווינה זה הולך בדרך כלל פחות טוב ונגמר בהפסדים, אבל תמיד יש מקום לאופטימיות עם זיכרונות מסוג זה. אוסטריה היא פייבוריטית ברורה לסיים בפסגת הבית הזה, אבל סנסציות נגדה בהחלט באות בחשבון.

דויד אלאבה. כבר לא צעיר (IMAGO)

אירלנד – ללא שמות גדולים, אך עם המון אופי

קשה לומר אם אירלנד היא הנבחרת החזקה ביותר מדרג 3, בהשוואה לסלובניה, גיאורגיה ורומניה, כי מדובר בנבחרות עם נקודות חוזק שונות לחלוטין. דבר אחד בטוח – האירים ממש לא נוחים עבור ישראל מכל הבחינות. הסגנון הפיזי שלהם מאתגר עבור הכדורגלן הישראלי, ופוליטית זו יריבה לא סימפתית באווירה הנוכחית. העובדה כי המאמן הוא איסלנדי, היימיר האגרימסון, שאחראי להצלחות הגדולות של נבחרת מולדתו בעשור הקודם, לא משפרת את התמונה.

אם רובי קין ימונה למחליפו בקיץ, העסק יהפוך למרתק ופיקנטי מאוד, וזו אפשרות הגיונית בהחלט. רבות תלוי בהופעותיה של אירלנד בפלייאוף ההעפלה למונדיאל בחודש הבא. היא הגיעה אליו בזכות ניצחון דרמטי ביותר בהונגריה משלושער של טרוי פארוט, והחלוץ הצעיר של אלקמאר ההולנדית הוא הכוכב המוביל של הירוקים. אם הכל ילך כשורה, הוא עשוי להשתדרג עוד יותר עד שיפגוש את ישראל בסתיו.

מעבר לכך, אין לאירים שמות גדולים ומעניינים בסגל, אשר מבוסס לא רק על שחקני פרמייר ליג אלא גם על נציגות נרחבת מאוד מליגת המשנה באנגליה. ניתן להזכיר, למשל, שני חברים טריים של דניאל פרץ בסאותהמפטון – המגן ריאל מנינג והקשר פין אזאז. אירלנד אינה מבריקה בשום אופן, אך נמצאת בצמרת הגבוהה בכל הקשור לארגון, לכידות ומחויבות. זו חבורה של לוחמים שלא מוותרים על אף כדור, גם בליגת האומות.

ישראל התמודדה מול גרסה טובה יותר של אירלנד במוקדמות מונדיאל 2006, אז הסתיימו שני המפגשים מול רובי קין כשחקן בתיקו – 2:2 בדאבלין ו-1:1 ברמת גן. שחזור התוצאות האלה יהיה מבורך הפעם, אך אין סיבה לא לשאוף ליותר.

רובי קין. ייאמן נגד ישראל? (רויטרס)

קוסובו – נבחרת בתנופה עם מוטיבציה מיוחדת

הקוסוברים הם הנבחרת החדשה ביותר באירופה, והם נמצאים בתנופה של ממש לאחרונה. הקמפיין במוקדמות המונדיאל הניב שני ניצחונות על שבדיה וניצחון בסלובניה, וקוסובו עלתה באופן סנסציוני לפלייאוף, שם תפגוש את סלובקיה – ואז את טורקיה או את רומניה אם תצליח לחולל הפתעה נוספת. הסיכוי להגיע בסופו של דבר לגביע העולם לא גבוה במיוחד, אך ברור כי המאמן הגרמני פרנקו פודה עושה עבודה נהדרת. הוא שידרג את הנבחרת בהשוואה לגרסה אותה פגשה ישראל במוקדמות אליפות אירופה ב-2023, וגם אז התוצאות לא היו לטובתנו, עם תיקו 1:1 בבלומפילד והפסד 1:0 על דשא באיכות ירודה בפרישטינה.

לפיכך, זה צפוי להיות קשה עוד יותר הפעם, ולפודה יש זיכרונות מעורבים מהמפגשים מול ישראל כממאמן אוסטריה – הוא זה שהפסיד 4:2 בחיפה ב-2019, ואז ניצח 1:3 בווינה. לרשותו עומדים שחקנים נוצצים בהשוואה לאירים, עם ניסיון רב בכל המערכים. הבלם והקפטן אמיר רחמאני הוא כוכב נאפולי, הקיצוני אדון ז'גרובה חתם העונה ביובנטוס, והחלוץ המרכזי ודאטי מוריצ'י הוא הסקורר האימתני של מיורקה. נכון לעכשיו, יש לו 32 שערים ב-66 הופעות בינלאומיות, ועוד רגלו נטויה.

רחמאני. כוכב בנאפולי (רויטרס)

עבור נבחרת שהחלה להשתתף בטורנירים של פיפ"א ואופ"א לפני פחות מעשור, אין טורנירים לא חשובים. יש להניח כי אוסטריה ואירלנד יתייחסו לליגת האומות ברצינות, אבל המוטיבציה של הקוסוברים תהיה גבוהה הרבה יותר. עבורם כל משחק הוא הזדמנות להניף את דגל המולדת, והם יראו בישראל יריבה נוחה יחסית שניתן לנצח – קל וחומר אחרי ההישגים הגדולים בשנה האחרונה. גם ישראל צריכה לשאוף לצמד ניצחונות על קוסובו, כמובן, אבל זה יהיה ממש לא טריוויאלי.