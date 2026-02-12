יום חמישי, 12.02.2026 שעה 20:01
כדורגל עולמי  >> ליגת האומות

"ויירה הגריל את אירלנד עם ישראל, תרחיש אימים"

עיתונאי בכיר באירלנד, דניאל מקדונל, הגיב לשיבוץ עם רן בן שמעון וחניכיו: "זו כנראה מילה שלא מתאימה לדילמה שעומדת בפני ארגון הכדורגל בנושא"

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

אמנם המלחמה עם עזה די נגמרה במדינה שלנו, אבל עדיין בלא מעט מקומות בעולם לא אוהבים את ישראל ומרבים להקפיד להדגיש את זה בכל הזדמנות, וזה נגרר גם לספורט. ההגרלה של ליגת האומות התקיימה היום (חמישי) וישראל קיבלה את אוסטרליה, אירלנד וקוסובו עבור רן בן שמעון וחניכיו.

מתוך המדינות הללו, אין ספק שבאירלנד פחות מחבבים אותנו בלשון המעטה, ואחד העיתונאים הבכירים במדינה, דניאל מקדונל, הביע את דעתו מיד עם סיום ההגרלה.

“פטריק ויירה מכניס את אירלנד לבית בליגת האומות עם ישראל, תרחיש הסיוט של ה-FAI, למרות שמילה זו כנראה לא מתאימה לדילמה שעומדת בפני ארגון כדורגל בהתחשב בנושא כאן”, הוא כתב.

