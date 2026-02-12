"ויירה הגריל את אירלנד עם ישראל, תרחיש אימים"

אמנם המלחמה עם עזה די נגמרה במדינה שלנו, אבל עדיין בלא מעט מקומות בעולם לא אוהבים את ישראל ומרבים להקפיד להדגיש את זה בכל הזדמנות, וזה נגרר גם לספורט. ההגרלה של ליגת האומות התקיימה היום (חמישי) וישראל קיבלה את אוסטרליה, אירלנד וקוסובו עבור רן בן שמעון וחניכיו.

מתוך המדינות הללו, אין ספק שבאירלנד פחות מחבבים אותנו בלשון המעטה, ואחד העיתונאים הבכירים במדינה, דניאל מקדונל, הביע את דעתו מיד עם סיום ההגרלה.

“פטריק ויירה מכניס את אירלנד לבית בליגת האומות עם ישראל, תרחיש הסיוט של ה-FAI, למרות שמילה זו כנראה לא מתאימה לדילמה שעומדת בפני ארגון כדורגל בהתחשב בנושא כאן”, הוא כתב.