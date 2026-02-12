יום חמישי, 12.02.2026 שעה 20:08
כדורגל עולמי  >> ליגת האומות

הנבחרות שיפגשו את ישראל בליגת האומות

ההגרלה של דרג ב' תמה והכחולים-לבנים הוגרלו יחד עם אוסטריה, אירלנד וקוסובו, שינסו להבטיח את פסגת הבית לקראת אליפות אירופה. הכירו את היריבות

|
נבחרת ישראל (רויטרס)
נבחרת ישראל (רויטרס)

אחרי שגם בית מוקדמות גביע העולם הותיר את נבחרת ישראל רק עם החלום להעפיל לטורניר גדול לראשונה משנת 1970, נפתחה לכחולים-לבנים היום (חמישי) דלת נוספת אל עבר הגשמתו, הפעם במטרה לרשום הופעה היסטורית ביורו עם הגרלת דרג ב’ בליגת האומות, אליו שויכו יחד כשהנבחרת הלאומית הוגרלה בראשות הבית.

כזכור, רן בן שמעון וחניכיו שבו אל הדרג השני אחרי שסיימו אחרונים בבית עם איטליה, בלגיה וצרפת. ליגת האומות, שתחל בספטמבר עם ארבעה משחקים, תפגיש בין הנבחרת הלאומית לאוסטריה, אירלנד וקוסובו שיעמדו בתור על מנת למנוע ממנה להגיע לראשונה לאליפות אירופה. הכירו את היריבות.

אוסטריה

שחקני אוסטריה בטירוף (IMAGO)שחקני אוסטריה בטירוף (IMAGO)

הנבחרת של ראלף רנגניק, שהעפילה למונדיאל הקרוב אחרי קמפיין מוקדמות נפלא ותפגוש בשלב הבתים את אלופת העולם ארגנטינה, היא נבחרת קבע בטורנירים האחרונים. באליפות אירופה האחרונה, האוסטרים הודחו בשלב שמינית הגמר אחרי שהפסידו 2:1 לטורקיה. בטורניר לפני כן, היא הודחה בתוצאה זהה לאיטליה, שסיימה כזוכה בסיום. מלך שערי הנבחרת, מרקו ארנאוטוביץ’, ינסה להוביל את נבחרתו פעם נוספת למפעל. יחד איתו כמובן עתידים להופיע קונראד ליימר מבאיירן מינכן ומרסל סביצר מבורוסיה דורטמונד, כשכשירותו של דויד אלאבה מרחפת באוויר לקראת הקמפיין.

אירלנד

שחקני אירלנד לא יודעים את נפשם (רויטרס)שחקני אירלנד לא יודעים את נפשם (רויטרס)

מאז 2016 לא ביקרו האירים באליפות אירופה. כעת, זה קרוב לביתם, כשהם רק צריכים לעבור את הגבול על מנת להגיע לאנגליה, והם רוצים לחזור לבמה הגדולה ולקבל את התמיכה מהקהל. יחד עם הבלם והקפטן של ברנטפורד ניית’ן קולינס והשוער קיווין קלהר, שמשחק יחד איתו בדבורים, הצליחו לעשות את הבלתי ייאמן ולהעפיל לפלייאוף העלייה למונדיאל על חשבון הונגריה. בהתקפה, ניתן לשים לב לטרוי פארוט, חלוצה של אלקמאר המשתף פעולה עם אקס מכבי תל אביב ווסלי פטאצ’י.

קוסובו

אלי דסה מול קוסובו במפגש הקודם בין הצדדים (IMAGO)אלי דסה מול קוסובו במפגש הקודם בין הצדדים (IMAGO)

אחרי המפגשים בין שני הצדדים במוקדמות היורו הקודמים, הקוסוברים חוזרים לפגוש את הכחולים לבנים במטרה לרשום הישג משלהם: להעפיל לראשונה ליורו. עם צמד החלוצים ודאט מוריצ’י ופיסניק אסלאני ממיורקה והופנהיים בהתאמה, יחד עם הקיצוני המוכשר של יובנטוס, אדון ז’גרובה, הנבחרת שהוקמה מחדש באופן רשמי רק ב-2014 רוצה להמשיך את הצמיחה המטאורית. גם ההגנה מורכבת מאלוף איטליה, אמיר רחמני, כמו גם מרגים וויוודה מקומו וארנו מיוריץ’ בין הקורות מססואולו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */