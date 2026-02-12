ספרד תפגוש את אנגליה, צרפת בבית עם איטליה

מלבד ההגרלה של ישראל, קיבלנו הערב (חמישי) את תמונת הבתים המלאה של ליגת האומות, כשבמוקד שחזור גמר יורו 2024, כשאנגליה וספרד הוגרלו יחד לבית 3 של ליגה A. מפגשים פיקנטיים נוספים מצפים לנו כשגרמניה תשחק מול הולנד, ובנוסף צרפת, איטליה ובלגיה ישחקו גם הן יחדיו, בשחזור הבית הישראלי של המהדורה הקודמת.

נזכיר שמלבד ארבעה כרטיסים שיחולקו דרך ליגת האומות, שאר המקומות ליורו יקבעו בדרך המסורתית, הלא היא מוקדמות יורו 2028, שיחלו במרץ 2027. הטורניר עצמו יתקיים באי הבריטי, כשהמדינות שיזכו בכבוד לארח את המשחקים יהיו אנגליה, אירלנד, סקוטלנד ו-ווילס. הגמר הגדול יתקיים באצטדיון וומבלי האייקוני.

ההגרלה המלאה

ליגה A

בית 1: צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה.

בית 2: גרמניה, הולנד, סרביה ויוון.

בית 3: ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ’כיה.

בית 4: פורטוגל, דנמרק, נורבגיה ו-ווילס.

ליגה B

בית 1: סקוטלנד, שווייץ, סלובניה וצפון מקדוניה.

בית 2: הונגריה, אוקראינה, גאורגיה וצפון אירלנד.

בית 3: ישראל, אוסטריה, אירלנד וקוסובו.

בית 4: פולין, בוסניה, רומניה ושבדיה.

ליגה C

בית 1: אלבניה, פינלנד, בלארוס וסן מרינו.

בית 2: מונטנגרו, ארמניה, קפריסין ולטביה/גיברלטר.

בית 3: קזחסטן, סלובקיה, איי פארו ומולדובה.

בית 4: איסלנד, בולגריה, אסטוניה ולוקסמבורג/מלטה.

ליגה D

בית 1: גיברלטר/לטביה, מלטה/לוקסמבורג ואנדורה.

בית 2: ליטא, אזרבייג’אן וליכטנשטיין.