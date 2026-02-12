"בכדורגל תמיד יש לך הזדמנות לבוא ולתקן"

אחרי איבוד הנקודות בטדי נגד הפועל ירושלים, תפגוש מכבי חיפה את בני סכנין בסמי עופר ביום ראשון (20:15), למפגש בין שתי קבוצות שחייבות לרשום ניצחון. הירוקים יקוו לעשות צעד נוסף אל עבר הבטחת המקום בפלייאוף העליון ולצמצם פערים מהפסגה, בעוד היריבה תרצה לשמור על סיכוי להיכנס לשם בעצמה.

לקראת ההתמודדות, מאמן הקבוצה ברק בכר דיבר: “פייר נפצע ממש לקראת סוף האימון, תאקל שהוא עשה, משהו שהיה קשה למנוע. חשבנו שזה פחות חמור, אבל אחרי זה התבשר לנו שהוא גמר את העונה. דיברתי איתו אתמול בלילה, הוא אמר ‘אני אעשה את השיקום ואחזור הכי חזק והכי מהר שיש’.

“אני שמח לראות שלמרות שזו בשורה לא נעימה, שהוא נחוש לחזור והוא בסדר. אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה, נעמוד לצידו לכל מה שהוא צריך בשלבי השיקום וגם אחריו. ככה המועדון נוהג תמיד”.

פיר קורנו (עמרי שטיין)

על החזרה לסמי עופר: “כיף לחזור. לאווירה, לקהל הביתי שלנו, למרות שבכל אצטדיון אנחנו מרגישים אותו. אנחנו אחרי משחק פחות טוב, עם תוצאה פחות טובה, וחשוב מאוד לתקן. מה שיפה בכדורגל זה שתמיד יש לך הזדמנות לבוא ולתקן, אנחנו נרצה לעשות את זה כבר במשחק הזה”.

“מקווים שהקהל יבוא בכל הכוח ויעזור לנו להביא נקודות”

גם הקשר הצעיר נבות רטנר התייחס להתמודדות הקרובה: “אנחנו מתכוננים כמו לכל משחק. אנחנו כמובן רוצים לחזור למסלול הניצחונות, נעשה הכל כדי להביא שלוש נקודות בבית. אנחנו יודעים שיש לנו עוד מפגשים מול הקבוצות שבמאבק הכניסה לפלייאוף ואנחנו מוכנים למשחקים האלה במאה אחוז, כמו לכל משחק. אנחנו רוצים לחזור למסלול הניצחונות ולהביא שלוש נקודות הביתה”.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

על הקהל: “הוא כמו השחקן ה-12 שלנו, הוא נותן לנו את הביטחון והגב שאנחנו צריכים ואנחנו מקווים שהוא יבוא בכל הכוח ביום ראשון ויעזור לנו להביא את הנקודות הביתה”.